K리그1 '4경기 3골' 서울 클리말라, 9월 '이달의 선수' 선정

▲ 9월 EA 스포츠 '이달의 선수상'을 받은 클리말라

프로축구 K리그1 선두 FC서울의 '간판 골잡이' 클리말라(28·폴란드)가 9월을 가장 뜨겁게 빛낸 선수로 뽑혔습니다.한국프로축구연맹은 15일 "클리말라가 2026시즌 9월 EA 스포츠 '이달의 선수상'을 수상했다"고 발표했습니다.클리말라는 9월 이달의 선수상 후보에 처음 이름을 올렸고, 개인 통산 첫 수상의 기쁨까지 맛봤습니다.9월 이달의 선수상은 K리그1 27∼30라운드 경기와 강원FC와 인천 유나이티드의 22라운드 순연 경기를 대상으로 했습니다.'이달의 선수상'은 프로연맹 기술연구그룹(TSG) 기술위원회 투표(60%)로 후보군을 정한 뒤, K리그 팬 투표(25%)와 EA스포츠 FC온라인 이용자 투표(15%) 결과를 더해 가장 높은 환산 점수를 획득한 선수로 결정합니다.후보에는 이명재(대전), 이유현(강원), 이탈로(제주), 클리말라(서울)가 이름을 올렸고, 클리말라가 합산점수 38.60점을 받아 2위 이탈로(27.55점)를 제치고 수상의 영광을 안았습니다.K리그1 득점 2위(14골)인 클리말라는 해당 기간 열린 4경기에 모두 출전해 3골을 기록했고, 29라운드 전북 현대전에선 멀티 골도 뽑아냈습니다.클리말라에게는 트로피와 상금을 주고, 이번 시즌 유니폼에 이달의 선수상 패치를 달고 뛰게 됩니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)