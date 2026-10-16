[머그인사이트] 16살 소녀 건드린 로봇, 경찰이 '성적 괴롭힘' 대신 '성적 모욕' 수사하는 이유

독일 쾰른의 번화가에서 로봇 한 대가 16살 소녀의 엉덩이를 건드렸습니다.

로봇을 소유한 소년과 일행은 이 장면을 촬영하고 생중계한 혐의를 받고 있는데요.



경찰은 로봇을 압수하고 수사에 나섰습니다.

그런데 적용한 혐의는 '성적 괴롭힘'이 아닌 '성적 모욕'이었습니다.



사람이 직접 만진 게 아니라 로봇이 만졌기 때문일까요?

독일 변호사들 사이에서도 해석이 엇갈리고 있습니다.



로봇이 사람을 건드리면 누구를, 어떤 법으로 처벌해야 할까요? 머그인사이트에서 짚어봤습니다.



(취재·구성 : 심영구, 편집 : 박서연, 디자인 : 장지혜, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)