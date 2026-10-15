로이터 "SK하이닉스, 미 공장 조건으로 중 다롄 장비 반입 요청"

▲ SK하이닉스

SK하이닉스가 미국에 공장을 짓는 조건으로 중국 다롄 공장으로의 미국산 반도체 장비 반입 허가를 미 정부에 요청하고 있다고 로이터 통신이 소식통 2명을 인용해 보도했습니다.보도에 따르면 SK하이닉스의 손자회사 솔리다임은 다롄 사업장 내 '모드 B'의 빈 공간에 새 장비를 들여 낸드 플래시를 생산하려 합니다.모드 B는 2023년 지어졌지만 메모리 시장 침체로 장비 구축이 완료되지 않았습니다.한 소식통은 중국 생산 확대가 솔리다임의 미국 낸드 공장 건설 자금 마련에 도움이 될 것이라고 말했습니다.다른 소식통은 솔리다임이 이르면 내년 기업공개(IPO)도 검토하고 있다고 전했습니다.로이터는 지난달 솔리다임이 뉴욕주 북부를 유력 후보지로 미국 낸드 공장 건설을 검토하고 있다고 보도한 바 있습니다.SK하이닉스는 로이터에 보낸 입장문을 통해 "모드 B의 장비 설치는 미국 정부와 긴밀히 협의하고 승인을 받아 진행되고 있다"며 "생산능력 확대는 추진하지 않고 있다"고 밝혔습니다.미 상무부는 지난해 SK하이닉스와 삼성전자 중국 공장의 미국산 장비 반입 포괄 허가를 취소했습니다.이후 기존 공장 운영용 장비만 허가하고 생산능력 확대나 기술 업그레이드용 장비는 승인하지 않겠다는 방침을 밝혔습니다.시장조사업체 테크인사이츠는 AI 데이터센터 수요로 낸드 가격이 2023년 중반 이후 7배로 뛰었다고 분석했습니다.