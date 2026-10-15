일부러 챙겼나…인천 흉기난동범 범행 당시 뜻밖 소지품

▲ 의자로 흉기난동범 제압하려는 시민

인천의 대형 상업시설에서 일면식도 없는 시민들에게 흉기를 휘두른 50대 남성이 범행 당시 현금 600만 원 이상을 가지고 있었던 것으로 파악됐습니다.경찰과 법조계는 살인미수와 공공장소 흉기소지 혐의로 구속영장이 신청된 59세 A 씨의 소지품에서 현금 600만 원 넘게 발견된 사실을 확인했습니다.앞서 A 씨가 범행 현장에 현금 220만 원이 든 봉투를 흘렸다는 목격담이 나왔습니다.하지만 이 돈 외에도 현금 400만 원 이상을 가지고 있었다는 사실은 알려지지 않았습니다.현장에 흘린 220만 원을 두고 각종 추측이 나왔지만, 경찰은 피해자들을 유인하기 위한 목적은 아닌 것으로 보고 있습니다.A 씨는 경찰 조사에서 "보유하던 귀금속을 팔아 현금을 마련했다"는 취지로 주장한 것으로 전해졌습니다.경찰은 A 씨를 추가 조사해 고액의 현금을 소지한 이유를 확인할 계획입니다.또, 범행 후 도피에 사용할 목적으로 현금을 준비했는지도 조사할 방침입니다.A 씨는 기초생활수급자로, 가끔 일용직으로 일했으며 일정한 수입은 없는 것으로 조사됐습니다.A 씨는 지난 13일 오후 1시 48분쯤 인천시 남동구 구월동의 대형 상업시설 건물에서 이용객 10명을 흉기로 찔러 살해하려 한 혐의를 받고 있습니다.이 건물에는 대형마트와 영화관 등이 입점해 있습니다.피해자 10명 가운데 의식불명 상태인 19세 여성을 포함해 8명이 부상자로 분류됐고, 나머지 2명은 다치지 않은 것으로 파악됐습니다.(사진=인천경찰청 제공, 연합뉴스)