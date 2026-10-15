타이완 야당, 전 국민에게 83만 원 'AI 보너스' 지급 추진

▲ 타이완달러 지폐

다음달 지방선거를 앞두고 유권자의 표심을 공략하기 위해 타이완 야당이 전 국민에게 1인당 2만 타이완달러(약 83만 원)의 현금을 지급하는 방안을 추진한다고 밝혔습니다.타이완 제1야당 국민당의 중앙상무위원회는 14일 소속 입법위원(국회의원)들이 다음 달 28일 이전에 국민당 버전의 '인공지능(AI) 보너스' 특별조례안을 통과시킬 계획이라고 공개했습니다.천이신 국민당 중앙위원회 문화전파위원회(언론·홍보 담당) 주임위원(위원장 격)은 의원들의 지역구 내에서 2만 타이완달러 보너스 지급안에 대한 평가가 매우 좋은 것으로 조사됐다고 설명했습니다.천 주임위원은 중앙상무위가 지방선거 이전에 반드시 국민당 버전 보너스 법안을 입법원(국회)에서 통과시킬 수 있도록 노력해 줄 것을 자당 의원들에게 당부했다면서, 집권 민진당이 입법원에서 반대표를 던진다면 유권자들에게 "누가 국민의 요구를 막고 있는지를 똑똑히 보여줄 수 있을 것"이라고 말했습니다.국민당 의원들은 AI 보너스 2만 타이완달러는 올해 초과 세수에 따른 것으로 해당 약속은 변함이 없을 것이라면서 행정원(내각 격)이 재정 규율을 내세워 국민이 기대하는 경제적 보너스를 정치적 공방의 도구로 만들어서는 안 된다고 강조했습니다.이런 가운데 집권 민진당 주석(대표)을 겸하는 라이 타이완 총통은 전날 민진당 중앙상무위원회에서 1만 타이완달러(약 41만 원) 보너스 관련 법안의 조속한 입법원 통과를 촉구했습니다.라이 총통은 모든 당직자에게 관련 정책 홍보를 강화하고 사회 각계각층과의 충분한 소통을 통해 정부의 정책 방향을 이해할 수 있도록 행정원과 협력하라고 당부했습니다.타이완 재정부는 지난 8일 국민 1인당 1만 타이완달러를 지급하는 AI 보너스 지급 계획 보고서를 행정원에 제출했습니다.내년 1월 5일 이전에 2027년도 중앙정부 총예산안이 통과되면 내년 춘제(음력설) 이전에 AI 보너스가 지급될 수 있습니다.소식통은 올해 지방선거가 2028년 1월 치러지는 차기 타이완 총통선거와 입법위원(국회의원) 선거의 전초전 성격으로 평가되는 가운데 이를 앞두고 여야가 AI 보너스 금액과 지급 시기를 놓고 힘겨루기하고 있다고 풀이했습니다.이어 여소야대인 입법원에서 야당 주도로 2만 타이완달러 지급안이 통과되더라도 줘룽타이 행정원장(총리 격)이 서명하지 않을 가능성이 높으며, 그럴 경우 야당은 여당이 국민 정서를 고려하지 않는다는 점을 집중적으로 부각해 지방선거에서 유리한 고지를 선점하려 할 것이라고 전망했습니다.타이완 당국이 소비 진흥을 위해 소비쿠폰 또는 현금을 지급한 사례는 5차례 있었습니다.2000년대 후반 금융위기 극복을 위해 3천600 타이완달러 상당의 소비쿠폰을, 코로나19 팬데믹 시기인 2020년과 2021년 각각 3천 타이완달러와 5천 타이완달러 상당의 소비쿠폰을 각각 지급했습니다.또 코로나19 막바지인 2023년 경기부양을 위해 현금 6천 타이완달러를, 2025년 미국의 상호관세 충격 대응을 위해 현금 1만 타이완달러를 나눠줬습니다.(사진=연합뉴스)