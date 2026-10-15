'왕사남' 포스터 디자이너 박시영, 대외 활동 중단 선언 "자유 잃었다"

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영화 '왕과 사는 남자'로 유명한 박시영 포스터 디자이너가 대외 활동 잠정 중단을 선언했다.박시영은 14일 SNS에 "유튜브도 인터뷰도 당분간 그만하기로 했다"고 밝혔다.그는 "여러 번 이야기한 것 같은데, 난 내 자유가 제일 중요한 인생의 가치다. 이걸 잃어버리고 있다"면서 "이전엔 자유로웠는데 지금은 수다를 떠는 기분이 아니라 보고하는 기분이 들었다"는 심경을 전했다.특히 "지금 지옥에 있다", "날 좀 구해 달라" 등 SNS 메시지를 통해 수많은 이들에게 도움을 요청 받은 것도 힘들었다고 고백했다.그는 "악플은 무시할 수 있는데 구체적인 고통들은 그게 안 된다"면서 "무시하자니 내 인간성이 상처받고, 들어주자니 내 취약성이 고통을 준다"고 토로했다.SNS를 통해 커밍아웃 한 이후 변화와 사명감에 대해서도 솔직한 속내를 밝혔다. 박시영 대표는 "느닷없는 기이한 사명감이 생겼다. 어른으로서의 사명감, 성공한 소수자로서의 사명감, AI 광풍에 없어질 1순위 직업을 가진 선배로서의 사명감, 이 빌어먹을 정신병자들 사이에 멀쩡한 정신을 가진 이로서의 사명감 등"이라고 설명했다.그러면서 "사명감이 지성을 잠식하고 스스로의 자유를 속박한다. 사람들이 문제가 아니라 내가 만든 이 허상 같은 정의로움이 내 안에서 자가 증식하는 게 날 괴롭게 한다"면서 "답은 잘 모르겠지만 절대로 내 마음속 자유를 타인을 위해 희생하지는 않으려고 한다"고 말했다.이 글이 수 시간 만에 '박시영 디자이너, 활동 중단 선언' 등의 제목으로 기사화 되자 다시 한번 SNS에 글을 올려 "아니 활동을 한 적이 없는데 중단을 어떻게 해요?"라고 반응했다. 이어 "6시간 지났는데 활동 재개해도 되나?"라며 웃고 있는 셀카를 업로드했다.유튜브와 인터뷰 등에 앞으로 출연을 하지 않겠다고 말한 것이 '활동 중단'이라는 거창한 표현으로 기사화되자 다소 민망하다는 감정 표현이었다.박시영 대표는 한국 영화계를 대표하는 포스터 디자이너다. 디자인 스튜디오 '빛나는'을 이끌며 '관상', '곡성', '마더', '베테랑' 시리즈 등 흥행작의 포스터를 제작해왔다. 최근에는 1600만 흥행작 '왕과 사는 남자'의 포스터로 큰 사랑을 받기도 했다.올해 SNS를 통해 15년간 연애를 이어온 동성 연인의 존재를 공개한 박시영 대표는 유튜브 등에 출연해 자신의 연애관과 가치관을 밝혀 화제를 모았다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)