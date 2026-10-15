소진공 "홈플러스 입점업체 긴급자금 금리 인하 적극 협의"

▲ 인태연 소상공인시장진흥공단 이사장

인태연 소상공인시장진흥공단 이사장은 오늘(15일) 홈플러스 입점 업체에 지원한 긴급 자금에 대해 추가 금리 인하를 적극적으로 협의 중이라고 말했습니다.인 이사장은 이날 국회에서 열린 산업통상자원중소벤처기업위원회(산자중기위)의 중소벤처기업부 산하 기관 국정감사에 출석해 조지연 국민의힘 의원의 관련 질의에 이같이 밝혔습니다.중기부는 정책자금 이용률이 낮다는 지적에 따라 지난 7월부터 대출 금리를 인하했습니다.3분기(7∼9월）기준으로 중소벤처기업진흥공단 금리는 연 3.78%에서 3.28%로, 소진공 금리는 3.85%에서 3.35%로 낮아졌습니다.그러나 최근 예탁금리가 오르면서 이달 들어 금리가 이보다 오른 상태입니다.2024년 티몬·위메프(티메프) 사태 당시 피해 중소기업에 적용한 긴급경영안정자금 금리가 연 2.5% 고정금리였다는 점을 고려할 때 홈플러스 피해 기업에 대한 지원을 강화해야 한다고 조 의원은 지적했습니다.이에 대해 인 이사장은 "공감한다"며 "인하를 적극적으로 협의하고 있다"고 말했습니다.앞서 이소영 중기부 장관은 지난 7일 홈플러스 납품·입점 업체에 지원하는 정책자금 금리를 티메프 사태 당시 수준으로 낮추는 방안을 적극 검토하겠다고 밝힌 바 있습니다.지난달 말 기준으로 소진공과 중진공이 홈플러스 입점 업체에 직접 대출을 집행한 규모는 각각 125억 원(25%), 131억 원(33%) 수준입니다.(사진=소상공인시장진흥공단 이사장 제공, 연합뉴스)