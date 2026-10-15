중소기업 청년 "임금격차 줄이는 것 넘어 청약·주거지원 필요"

▲ 경제사회노동위원회 내 청년일자리희망위원회가 지난 14일 충남 천안시 풍세일반산업단지에 있는 중소기업 ㈜아라에서 청년들의 일자리 관련 의견을 듣는 3차 '청년 라운드테이블(간담회)'을 실시하고 있다.

경제사회노동위원회 내 청년일자리희망위원회는 충남 천안 풍세일반산업단지에 있는 중소기업 ㈜아라에서 청년들의 일자리 관련 의견을 듣는 3차 '청년 라운드테이블(간담회)'을 개최했다고 오늘(15일) 밝혔습니다.지난 14일 진행된 간담회에서는 중소기업에 다니는 청년과 인사 담당자가 참여해 중소기업의 청년 채용과 인력 유지 과정에서의 어려움을 털어놨습니다.청년들은 이 자리에서 중소기업과 대기업의 임금 격차를 줄이는 정책 외에도 청약·주거 등 청년이 체감할 수 있는 지원이 필요하다고 말했다고 경사노위는 전했습니다.한 청년은 "대기업과의 격차가 너무 크다 보니 삼성이나 하이닉스의 임금과 성과급 이야기를 들으면 상대적으로 박탈감을 느끼기도 한다"고 말했습니다.이 청년은 "중소기업 재직 청년에게 주택청약 등 실질적인 혜택을 확대해 중소기업에 다니는 것이 주거 마련에도 도움이 된다고 생각할 수 있게 해주면 좋겠다"고 제안했습니다.지역 산업단지의 대중교통 부족으로 출퇴근에 어려움이 있는 만큼, 산업단지 청년 대상 교통비 지원이 마련되면 좋겠다는 의견도 나왔습니다.청년들은 아울러 이직을 부정적으로 볼 필요는 없으며, 더 나은 일자리와 경력을 찾아 중소기업에서 다른 중소기업으로 이동하는 경우도 많이 있다고 말했습니다.인사담당자들은 지방 중소기업의 전문 인력 확보와 청년 인력 유지에 어려움이 많다고 말했습니다.직원 채용 후 직무 역량을 갖추기까지 상당한 시간과 비용도 소요된다고 밝혔습니다.한 인사담당자는 "대학교와 일·학습 병행 사업, 계약학과 등 산학연계 사업을 추진했지만, 일회성 사업에 그쳤다"며 "중소기업의 인력난 해소를 위해서는 대기업 중심의 산업구조와 원·하청 관계 등 구조적인 문제를 함께 살펴볼 필요가 있다"는 의견을 제시했습니다.간담회에는 임은주 한국노동조합총연맹(한국노총) 총괄실장, 임영주 중소기업중앙회 인력정책실장, 윤자영 충남대 교수 등 위원들이 참석했습니다.청년일자리 희망 위원회는 이번에 제시된 의견을 중소기업의 청년 인력 확보와 일자리 질 제고를 위한 과제를 논의하는 데 활용할 계획입니다.(사진=경제사회노동위원회 제공, 연합뉴스)