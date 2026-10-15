국토부 "주간 아파트값 통계, 전문가는 조정·국민은 공표 원해"

▲ 최인호 주택도시보증공사 사장(오른쪽)이 15일 국회 국토교통위원회에서 열린 국정감사에 출석해 부동산 관련 기관장들과 증인 선서를 하고 있다.

주간 아파트 가격 통계 개편을 놓고 전문가들은 통계의 한계를 이유로 조정이 필요하다는 의견을 내놓았지만 일반 국민과 공인중개사들은 통계가 계속 공표되기를 원하는 것으로 나타났습니다.국토교통부는 이러한 의견 차이를 고려해 추가 의견 수렴을 거쳐 주간 통계 개편 방향을 결정할 방침입니다.김영국 국토교통부 주택토지실장은 오늘(15일) 국회 국토교통위원회의 한국부동산원 등 국토교통부 산하기관 국정감사에 출석해 더불어민주당 이용선 의원이 주간 아파트 가격 통계 개편 계획을 묻자 이같이 설명했습니다.김 실장은 "전문가들은 통계상의 한계 문제로 주간 통계를 조정해야 한다는 의견이 많다"며 "국민과 공인중개사들은 통계가 공표되기를 원하는 것으로 조사됐다"고 말했습니다.이어 "국토연구원의 연구 결과에 대해 추가적인 의견 수렴을 할 예정"이라며 "의견 수렴이 이뤄지면 (개편 방안을) 발표하겠다"고 덧붙였습니다.주간 아파트 가격 동향은 한국부동산원이 전국 아파트의 매매·전셋값 변동률 등을 조사해 매주 발표하는 국가 승인 통계입니다.국토부는 지난해 국정감사에서 주간 아파트 가격 동향 조사는 유지하되 공표를 중단하거나 조사 주기를 격주로 조정하는 방안 등을 검토 중이라고 밝힌 바 있습니다.이후 국토연구원에 관련 연구를 발주했지만, 아직 구체적인 개편 방향은 확정되지 않았습니다.이날 이헌욱 한국부동산원장은 주간 아파트 가격 통계의 정확성 논란과 관련해 조사자의 판단이 개입할 수밖에 없다는 한계를 인정했습니다.이 원장은 "주간에는 충분한 주택 거래가 이뤄지지 않음에도 불구하고 주간 가격을 정해야 하기 때문에 조사자의 전문적인 역량이 발휘되는 측면이 있을 수밖에 없다"고 설명했습니다.다만 "장기적인 추세를 보면 실거래가격지수와 비교했을 때 통계적으로 유의미하다고 판단한다"고 덧붙였습니다.이 원장은 인공지능(AI) 기술 등을 활용해 통계 정확성을 높이기 위한 개선 작업도 진행 중이라고 밝혔습니다.그는 "외부 검증을 강화하고 내부적으로 통계 기법을 계속 고도화하려고 노력하고 있다"며 "AI 시세를 제공해 비교할 수 있도록 하고 있다"고 말했습니다.한편 이 원장은 향후 수도권 주택시장 전망을 묻는 질의에는 "부동산원은 국가승인 통계인 주간·월간 통계를 작성하는 기관이기 때문에 전망을 대외적으로 말씀드리는 것은 부적절하다"고 답했습니다.(사진=연합뉴스)