터치드, 데뷔 6년 만에 첫 정규앨범 '극야' 발매…12곡에 담은 "저마다의 밤"

밴드 터치드(TOUCHED)가 데뷔 첫 정규앨범 '극야'를 발매한다.



터치드는 15일 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 첫 정규앨범 '극야'를 공개한다. 2021년 데뷔한 터치드가 처음 내놓는 정규앨범으로, 총 12곡이 수록됐다. 앨범명 '극야'는 해가 지평선 위로 떠오르지 않아 밤이 지속되는 현상에서 착안했다.



소속사는 시간이 흘러도 쉽게 사라지지 않는 감정을 끝나지 않는 밤에 빗댔고, 답답함과 울분, 상실과 고독 등 멤버들 각자가 품은 '저마다의 밤'을 음악으로 풀어냈다고 설명했다. 앨범은 CJ문화재단의 뮤지션 지원 프로그램 '튠업'의 제작지원으로 만들어졌다.



더블 타이틀곡은 'Fallen Angel'과 '이 별'이다. 두 곡 모두 올해 주요 페스티벌 무대에서 먼저 공개된 곡으로, 이번 앨범에서 정식 음원으로 발매된다. 14일 0시 공개된 'Fallen Angel' 뮤직비디오 티저에는 잠든 자아와 이를 깨우기 위해 연주하는 또 다른 자아가 한 공간에 공존하는 모습이 담겼다. 뮤직비디오 본편은 발매와 함께 공개된다.



앨범 콘셉트에 맞춰 주요 티징 콘텐츠는 자정인 0시에 공개됐다. 멤버들의 내레이션이 담긴 무드필름에는 앨범 첫 번째 트랙 '터널'이 삽입됐다.



피지컬 앨범은 디지팩 형태의 일반반과 박스 형태의 스페셜반 두 가지로 나온다. 피지컬 CD에는 디지털 음원에서는 들을 수 없는 내레이션이 수록되며, 곡과 곡 사이를 이어 12개 트랙을 하나의 흐름으로 연결한다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)