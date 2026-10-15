'2026 인천아트쇼' 다음 달 개막…"문화예술 도시 도약"

<앵커>



수도권 최대 미술 축제인 '2026 인천아트쇼' 개막을 한 달여 앞두고 지역 사회 주민을 위한 자선 공연이 열렸습니다. 다음 달 인천 송도에서 열리는 '2026 인천아트쇼'에선 국내외 주요 미술 작품 6천여 점이 전시됩니다.



송인호 기자입니다.



<기자>



깊어가는 가을밤, 감미로운 쇼팽의 피아노 선율이 관객들의 마음을 사로잡습니다.



연주자는 인천 출신의 세계적 피아니스트 김준희 씨.



다음 달 열릴 인천아트쇼를 기념해 쇼팽의 주요 곡들을 즉흥적으로 선택해 연주하는 파격적인 무대를 선보입니다.



연주자의 해설을 곁들인 이번 자선 공연에는 지역 주민 800여 명이 초청됐습니다.



[김준희/피아니스트 : 제가 그날에 느끼는 감성과 이런 부분들로 당일 선택한 작품들을 여러분한테 한 접시씩 플레이팅 해서 올려드리고 싶다는 마음으로 이제 생각하게 됐습니다.]



인천의 문화 예술 발전을 위한 자발적인 시민 모임도 결성됐습니다.



인구 300만 도시에 걸맞지 않게 문화 예술 기반이 약한 지역 사회에서 미술에 대한 관심과 시민 참여를 넓힌다는 의미를 담고 있습니다.



인천시의사회와 인천대 등 지역 주요 단체와 교육계도 인천의 문화 예술 발전에 힘을 보태기로 했습니다.



[박철원/인천시의사회장 : 예술 행사에 우리 회원들도 많이 참여하고 또 예술 행사하는데 또 우리 의사회가 지원해 드릴 수 있는 부분이 있으면 같이 지원해서….]



올해 6회째를 맞는 '2026 인천아트쇼'에서는 지역 미술 작가뿐만 아니라 현대미술 주요 거장들의 작품 6천여 점이 선보입니다.



[정광훈/인천아트쇼 조직위원회 이사장 : 올해 인천 아트쇼는 k아트의 기원이라는 주제를 갖고 우리 한국에서 전통적으로 쓰던 옻이라든가 흙이라든가 자개를 기반으로 한 작품들이 대거 선보이게 됩니다.]



2026 인천아트쇼는 다음 달 19일부터 나흘 동안 인천 연수구 송도컨벤시아에서 개최됩니다.



(영상취재 : 임동국, 영상편집 : 원형희, 화면제공 : 인천아트쇼 조직위)