김지용 청문보고서 채택될 듯…혁신당·국힘 반대 의견

<앵커>



12시간 가까이 진행된 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자에 대한 인사청문회가 어젯(14일)밤 끝났습니다. 김 후보자에 대한 인사청문경과 보고서는 여야 합의로 채택될 것으로 보이지만, 조국혁신당과 국민의힘의 강한 반대 의견이 담길 것으로 예상됩니다.



고정현 기자입니다.



<기자>



어젯밤 늦게 끝난 인사청문회 마무리 발언에서 김지용 후보자는 중수청장이 된다면 수사·기소 분리라는 형사사법개혁 원칙을 충실히 구현하겠다고 다짐했습니다.



[김지용/중대범죄수사청장 후보자 : 수사 과정에서 국민의 인권을 보호하고 범죄 피해자의 권리 구제에도 한 치의 소홀함이 없도록 노력하겠습니다.]



국민의힘은 황당하기 짝이 없는 우리 편 검증 청문회로 끝났다며 사실상 임명 반대 의사를 내비쳤습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 김지용 후보자는 눈물겨운 자기 부정 쇼를 펼치며 충성심을 알아 달라고 읍소했습니다. 이런 판에 정치 중립을 믿을 국민이 누가 있겠습니까.]



무죄 판결이 나온 정진웅 부장 검사 독직폭행 사건, 김학의 법무차관 출국금지 사건 때 검찰의 무리한 기소에 김 후보자가 관여하거나 반대하지 않았다며 시종일관 김 후보자를 몰아붙였던 조국혁신당은 당론으로 임명에 반대한다는 입장을 확정했습니다.



[정춘생/조국혁신당 최고위원 : 후보자가 검찰 개혁을 진정성 있게 수행할 적임자가 아니라는 결론을 내렸습니다.]



하지만 국회 행정안전위원회는 오늘 중으로 김 후보자에 대한 인사청문 경과 보고서를 채택할 것으로 보입니다.



청문회에서 김 후보자를 비겁하다고 쏘아붙였던 민주당 윤건영 의원이 "온전히 대통령의 시간"이라고 한 발 물러서는 등 민주당이 적격 의견으로 보고서 채택을 주도할 예정이기 때문입니다.



성기홍 청와대 홍보소통수석은 한 라디오 방송에 출연해 청문회에서 문제가 될 만한 사항을 찾지 못했다며 국회가 적절하게 청문보고서 채택 문제를 판단할 것이라고 밝혔습니다.



[성기홍/청와대 홍보소통수석 (CBS '박성태의 뉴스쇼') : 흠결이나 결격이 될 만한 정도의 사유는 굳이 지적하기 힘들 정도로 (인사청문회에서) 잘 설명이 됐다.]



국회 행안위가 오늘 중으로 보고서를 채택하면 국민의힘과 조국혁신당의 부적격 의견이 담길 것으로 보입니다.



(영상편집 : 장현기)