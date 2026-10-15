'무사 만루도 막았잖아!' 삼진 10개 잡고도 고개 숙인 곽빈…무슨 일이?

프로야구 두산의 에이스 곽빈이 14일 LG와의 와일드카드 결정전에서 6이닝 2실점 10탈삼진으로 역투했지만, 끝내 패전 투수가 됐습니다.



특히 2회 무사 만루 위기에서 세 타자를 연속 삼진으로 돌려세우는 압권의 투구를 선보였는데요. 하지만 두산은 타선의 침묵과 수비 불안 속에 곽빈의 호투를 승리로 연결하지 못했습니다.



결국 두산은 LG에 1대 4로 패하며 가을야구를 마감했습니다. 앞선 세 차례 와일드카드 결정전에서 모두 5이닝을 채우지 못했던 곽빈은 이번엔 달라진 모습을 보여줬지만, 패전의 아쉬움은 피하지 못했습니다.



두산의 잠실구장 마지막 경기에서 빛이 바랜 곽빈의 역투를 〈스포츠머그〉가 전해드립니다.



(구성·편집: 박진형 / 제작: 스포츠취재부)