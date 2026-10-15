뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"이젠 고양이가 숨지도 않는다"…포르투갈 속담까지 꺼내며 무리뉴가 분노한 이유

작성 2026.10.15 15:32 조회수
PIP 닫기
15일(한국시간), UEFA 챔피언스리그에서 레알 마드리드가 AS 로마에 4대 3 극적인 역전승을 거뒀습니다.

후반 38분까지 1대 3으로 끌려가던 레알 마드리드는 단 7분 만에 3골을 몰아치며 승부를 뒤집었습니다.

하지만 대역전승에도 조제 무리뉴 감독은 경기 후 기자회견에서 분노를 드러냈습니다.

지난 10일 비야레알전에서 퇴장당한 비니시우스에게 4경기 출전 정지 징계가 내려진 가운데, 무리뉴 감독은 경기 시작 불과 2시간 전에 징계가 발표된 점을 강하게 비판했습니다.

경기 후 무리뉴 감독의 기자회견을 <스포츠머그>에서 전해드립니다.

(구성·편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
스포츠머그 구독하기

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지