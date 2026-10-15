"이젠 고양이가 숨지도 않는다"…포르투갈 속담까지 꺼내며 무리뉴가 분노한 이유

15일(한국시간), UEFA 챔피언스리그에서 레알 마드리드가 AS 로마에 4대 3 극적인 역전승을 거뒀습니다.



후반 38분까지 1대 3으로 끌려가던 레알 마드리드는 단 7분 만에 3골을 몰아치며 승부를 뒤집었습니다.



하지만 대역전승에도 조제 무리뉴 감독은 경기 후 기자회견에서 분노를 드러냈습니다.



지난 10일 비야레알전에서 퇴장당한 비니시우스에게 4경기 출전 정지 징계가 내려진 가운데, 무리뉴 감독은 경기 시작 불과 2시간 전에 징계가 발표된 점을 강하게 비판했습니다.



경기 후 무리뉴 감독의 기자회견을 <스포츠머그>에서 전해드립니다.



(구성·편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)