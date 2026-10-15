반도체 호황에 1∼8월 나라살림 적자 43조 원…8년 만에 최소

▲ 중앙정부 채무
반도체발 법인세 예납으로 세수가 큰 폭으로 늘어나면서 올해 8월까지 나라살림 적자 규모가 8년 만에 가장 작았습니다.
총수입에서 총지출을 뺀 통합재정수지도 8년 만에 흑자로 돌아섰습니다.
기획예산처가 오늘(15일) 발간한 '월간 재정동향' 10월호를 보면, 지난 1∼8월 누계 총수입은 529조 7천억 원으로 작년 같은 기간 대비 98조 원 증가했습니다.
이중 국세 수입은 69조 1천억 원 늘었습니다.
1∼8월 누계 법인세수는 작년 같은 기간보다 28조 2천억 원 많은 91조 6천억 원이었습니다.
삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 기업의 중간예납이 시작된 8월에만 작년보다 23조 8천억 원 급증한 39조 7천억 원이었습니다.
소득세는 성과상여금·부동산 거래량 확대에 따른 근로소득세·양도소득세 증가 등으로 14조 4천억 원이 늘었습니다.
부가가치세도 수입액과 민간소비가 증가하면서 7조 4천억 원이 늘었습니다.
증권거래세는 증권거래대금 증가, 증권거래세율 환원 등으로 7조 원 증가했습니다.
농어촌특별세 역시 코스피 거래대금 증가 등으로 9조 5천억 원 늘었습니다.
1∼8월 누계 세외수입은 32조 원으로 1년 전보다 9조 2천억 원 증가했습니다.
기금수입은 167조 8천억 원으로 1년 전보다 19조 8천억 원 늘었습니다.
같은 기간 누계 총지출은 1년 전보다 39조 3천억 원 늘어난 524조 7천억 원을 나타냈습니다.
예산 대비 진도율은 69.7%입니다.
총수입에서 총지출을 뺀 통합재정수지는 5조 원 흑자였습니다.
2018년(16조 원) 이후 8년 만에 흑자입니다.
지난해 같은 기간(-53조 7천억 원) 대비 58조 8천억 원 개선됐습니다.
통합재정수지에서 사회보장성기금 수지를 차감해 정부의 실질적인 재정 상태를 보여주는 관리재정수지는 43조 원 적자로, 역시 2018년(-12조 원) 이후 적자 폭이 가장 작았습니다.
지난해 8월 관리재정수지 적자는 88조 3천억 원으로, 적자 폭을 절반 이상 줄였습니다.
8월 말 중앙정부 채무는 전월보다 17조 9천억 원 증가한 1천372조 1천억 원이었습니다.
9월 국고채 발행 규모는 17조 4천억 원이었습니다.
1∼9월 누적 발행량은 179조 7천억 원으로, 발행 한도의 80.4%를 채웠습니다.
9월 외국인 국고채 보유 잔액은 3조 7천억 원 줄었습니다.
(사진=기획예산처 제공, 연합뉴스)
댓글