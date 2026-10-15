반도체 호황에 1∼8월 나라살림 적자 43조 원…8년 만에 최소

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▲ 중앙정부 채무

반도체발 법인세 예납으로 세수가 큰 폭으로 늘어나면서 올해 8월까지 나라살림 적자 규모가 8년 만에 가장 작았습니다.총수입에서 총지출을 뺀 통합재정수지도 8년 만에 흑자로 돌아섰습니다.기획예산처가 오늘(15일) 발간한 '월간 재정동향' 10월호를 보면, 지난 1∼8월 누계 총수입은 529조 7천억 원으로 작년 같은 기간 대비 98조 원 증가했습니다.이중 국세 수입은 69조 1천억 원 늘었습니다.1∼8월 누계 법인세수는 작년 같은 기간보다 28조 2천억 원 많은 91조 6천억 원이었습니다.삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 기업의 중간예납이 시작된 8월에만 작년보다 23조 8천억 원 급증한 39조 7천억 원이었습니다.소득세는 성과상여금·부동산 거래량 확대에 따른 근로소득세·양도소득세 증가 등으로 14조 4천억 원이 늘었습니다.부가가치세도 수입액과 민간소비가 증가하면서 7조 4천억 원이 늘었습니다.증권거래세는 증권거래대금 증가, 증권거래세율 환원 등으로 7조 원 증가했습니다.농어촌특별세 역시 코스피 거래대금 증가 등으로 9조 5천억 원 늘었습니다.1∼8월 누계 세외수입은 32조 원으로 1년 전보다 9조 2천억 원 증가했습니다.기금수입은 167조 8천억 원으로 1년 전보다 19조 8천억 원 늘었습니다.같은 기간 누계 총지출은 1년 전보다 39조 3천억 원 늘어난 524조 7천억 원을 나타냈습니다.예산 대비 진도율은 69.7%입니다.총수입에서 총지출을 뺀 통합재정수지는 5조 원 흑자였습니다.2018년(16조 원) 이후 8년 만에 흑자입니다.지난해 같은 기간(-53조 7천억 원) 대비 58조 8천억 원 개선됐습니다.통합재정수지에서 사회보장성기금 수지를 차감해 정부의 실질적인 재정 상태를 보여주는 관리재정수지는 43조 원 적자로, 역시 2018년(-12조 원) 이후 적자 폭이 가장 작았습니다.지난해 8월 관리재정수지 적자는 88조 3천억 원으로, 적자 폭을 절반 이상 줄였습니다.8월 말 중앙정부 채무는 전월보다 17조 9천억 원 증가한 1천372조 1천억 원이었습니다.9월 국고채 발행 규모는 17조 4천억 원이었습니다.1∼9월 누적 발행량은 179조 7천억 원으로, 발행 한도의 80.4%를 채웠습니다.9월 외국인 국고채 보유 잔액은 3조 7천억 원 줄었습니다.(사진=기획예산처 제공, 연합뉴스)