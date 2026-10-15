산업장관, 392조 원 충청권 투자 점검…"기업 애로 즉각 대응"

▲ 김정관 산업통상부 장관

김정관 산업통상부 장관이 오늘(15일) 서울 종로구 한국무역보험공사에서 '충전대(충청권 첨단전략산업 대도약) 민관합동 실행 태스크포스(TF)' 4차 회의를 주재하고 투자 이행 상황 등을 점검했습니다.충청권 메가프로젝트 투자기업과 충청권 지방정부, 관계부처 관계자들이 회의에 참석한 가운데 기업들은 투자 진행 상황을 공유하고 인허가, 전력·용수 등 기반시설 관련 애로와 건의사항을 제기했습니다.충청권 지방정부는 기업별 인허가 추진상황과 향후 계획을 설명했으며, 여러 기관의 협의가 필요한 과제는 관계부처가 함께 TF를 중심으로 풀어 가기로 했습니다.충전대 TF는 지난 7월 정부의 '충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에서 발표된 392조 원 규모의 메가프로젝트 투자 이행을 지원하기 위해 출범한 조직입니다.김 장관은 "기업 현장에서 생기는 애로는 즉각적으로 대응하고, 필요하다면 해당 장관과 직접 협의해 방안을 찾겠다"며 "충청권 메가프로젝트가 5극3특 균형발전의 성공적 모델이 되도록 끝까지 챙기겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)