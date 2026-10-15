추미애 "소방은 재정 빨대"…분노한 소방 노조 결국

추미애 경기도지사의 '소방은 재정 빨대' 발언에 대해 전국공무원노동조합 소방본부가 성명을 내고 사과를 촉구했습니다.



전공노 소방본부는 어제(14일) 성명을 내고 "추 지사의 국정감사장 발언은 전국 7만 소방공무원의 명예를 심각하게 훼손한 모독 행위"라고 비판했습니다.



앞서 추 지사는 그제(13일) 국회 행정안전위원회의 경기도 국정감사에서 권영진 국민의힘 의원의 지방 재정 위기에 대한 질의 중

이렇게 말했습니다.



[추미애/경기도지사 : 의원님 말씀처럼 소방이 가장 큰, 골치 아픈 재정 빨대 같습니다. 그러니까 인건비만 하더라도 2027년에 1조 1000억 원을 잡아먹게 되고요. 사업비만 5000억 원가량.]



그러면서 "소방 인건비와 사업비를 합쳐 1조 7000억 원이 나가게 된다"고 설명했습니다.



전공노 소방본부는 해당 발언을 두고 "국민의 생명과 재산을 지키기 위해 밤낮없이 뛰는 소방관들을 단순한 예산 낭비 요인이자 재정 부담으로 치부했다"며 "소방 인건비와 사업비는 국민 안전과 직결된 필수 비용"이라고 지적했습니다.



그러면서 추 지사를 향해 "'재정 빨대' '잡아먹는다'는 발언으로 소방관들의 명예를 훼손한 데 대해 7만 소방관 앞에 즉각적이고 진심 어린 사과를 하라"고 촉구했습니다.



논란이 커지자 경기도는 "소방공무원의 국가직 전환에도 관련 재정을 지자체가 대부분 부담하고, 오히려 국고 지원 비율은 줄어드는 현실을 강조하기 위한 취지였다"고 해명했습니다.



그러면서 "경기도 소방직 공무원의 노고에 깊이 감사드리며 소방 재원의 안정적 확보를 위해 노력하겠다"고 전했습니다.



(취재: 박세원, 영상편집: 김나온, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)