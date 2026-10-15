'부활남', '암살자(들)' 논란에 가려진 역대급 대참사…일일 관객 3천 명

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영화 '부활남: 더 레드'가 역대급 대참사에 가까운 성적을 거두며 박스오피스에서 퇴장할 조짐이다.15일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 '부활남: 더 레드'는 14일 3,274명의 관객을 동원하며 박스오피스 10위에 자리했다. 누적 관객 수는 31만 4,343명.개봉 3주 차에 일일 관객 수 1만 선이 붕괴된 것은 물론이고 3천 명대까지 떨어졌다. 영화의 손익분기점이 약 400만 명인 만큼 투자배급사인 롯데엔터테인먼트는 엄청난 손실을 기록하게 됐다.'부활남: 더 레드'는 제작비 약 200억 원이 투입된 대작이다. 그러나 영화의 규모에 비해 이상할 정도로 개봉 전후로 주목받지 못했다. 영화는 2023년 6월 촬영을 시작해 11월 촬영을 마쳤다. 개봉까지 3년 넘게 걸리며 영화를 향한 좋지 않은 소문이 나오기도 했다.개봉 후 반응도 마찬가지였다. 원작인 동명 웹툰의 매력을 살리지 못했다는 평가와 더불어 CG 역시 대규모 제작비를 생각하면 조악하다는 혹평이 쏟아져 나왔다.단독 주연으로 나선 구교환의 티켓 파워도 기대치를 밑돌았다. 올해 '만약에 우리', '군체'까지 잇달아 흥행에 성공하며 좋은 흐름을 보였지만 '부활남'의 성적표는 배우 개인의 경쟁력이 아직 괘도에 오르지 못했다는 것을 보여준 결과가 됐다.홍보도 미흡했다. 영화의 사이즈에 맞는 홍보비 책정과 그에 따른 활동이 뒷받침되지 않았다. 추석 시즌 개봉한 4편의 한국 영화('인턴', '암살자(들)', '타자: 벨제붑의 노래') 중 가장 마지막에 공개됐고, 인지 선호도도 상대적으로 낮았으나 홍보는 소극적이었다. 배우들의 무대 인사도 2주 차 주말까지 밖에 하지 않았다.'부활남: 더 레드'는 '뷰티 인사이드', '아가씨', '독전' 등 감각적이고 세련된 영화를 선보여 온 용필름이 제작한 영화다. 그러나 이번 작품은 제작사의 개성과 안목, 감각이 전혀 발현되지 않았다.결과적으로 올 추석 시즌을 겨냥해 개봉한 한국 영화 4편 중 가장 저조한 성격을 기록할 것으로 보인다. 그러나 경쟁작 '암살자(들)'의 역사 왜곡 논란에 묻혀 역대급 대참사조차 주목받지 못하고 있는 상황이다. 이게 '부활남'에게는 유일한 호재다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)