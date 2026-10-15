'극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀', '암살자(들)' 제쳤다…문화의 날 1위 탈환

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일본 애니메이션 '극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀'의 비밀이 박스오피스 1위 자리를 탈환했다.15일 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 '극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀'은 문화가 있는 날이었던 14일 전국 7만 5,246명의 관객을 모았다. 누적 관객 수는 141만 5,028명.지난 9월 30일 개봉했던 '극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀'은 개봉 이후 두 차례 일일 박스오피스 1위를 차지한 바 있지만 대부분의 기간 '암살자(들)'에 밀려 2위권을 지켰다. 개봉 3주 차를 맞은 '극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀'은 문화의 날을 기점으로 하락세가 시작된 '암살자(들)'을 2배 이상의 격차로 따돌리며 다시 정상을 탈환했다.'극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀'은 보수 100배의 달콤한 유혹에 빠져 미지의 섬으로 떠난 치이카와 일행이 그곳에 숨겨진 비밀을 파헤치는 수상한 토벌 미션을 그린 애니메이션이다. 일본의 일러스트레이터 나가노 작가가 연재한 '치이카와(먼작귀)'의 인기 장편 에피소드 '세이렌 편'을 원작으로 한다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)