강선우·김경 1심 판결문에 등장한 김병기…"텔레그램으로 면접 질문 달라"

▲ 법정으로 향하는 강선우 의원과 김경 전 서울시의원

불법 정치자금 1억 원을 무소속 강선우 의원에게 건넨 김경 전 더불어민주당 서울시의원의 공천 과정에 무소속 김병기 의원이 연루된 정황이 드러났습니다.서울중앙지법 형사1단독 이춘근 부장판사는 어제(14일) 실형을 선고한 강 의원과 김 전 시의원 등의 정치자금법 위반 혐의 사건 1심 판결문에 해당 내용을 담았습니다.재판부는 강 의원이 김 전 시의원으로부터 공천 청탁과 함께 현금 1억 원을 받은 뒤, 실제로 김 전 시의원의 공천을 위해 도움을 줬다고 설명하는 대목에서 두 인물이 2022년 4월 나눈 통화 내용을 주목했습니다.이 통화에서 강 의원은 "김병기 의원이 카카오톡 말고 텔레그램으로 '내일 나한테 이것 좀 물어봐줘' 하는 거를 보내달라고 하시더라", "김병기 의원한테 부동산 관련한 거랑, 다른 것도 만약에 좀 물어봐 줬으면 좋겠다 싶은 거는 텔레로 정리해 가지고 보내시면 될 것 같다"라고 김 전 의원에게 말했습니다.김병기 의원은 당시 민주당 서울시당 공천관리위원회 간사였습니다.강 의원은 "오늘 보니까 그런 거 많이 물어보더라고"라면서 먼저 공천 면접을 본 다른 후보들이 받은 질문 내용을 김 전 시의원에게 알려주기도 했던 걸로 파악됐습니다.재판부는 "강서구 제1선거구 민주당 서울특별시의원 후보 공천을 신청한 사람은 김경 등 3명이었음에도, 강선우는 공천 심사 과정에서 김경에게 위원들이 이미 다른 후보자들에게 한 질문을 알려주고 질문 사항을 미리 준비해 간사 김병기에게 전달하라고 하는 등 김경이 공천받을 수 있도록 여러 가지 조언을 했다"고 설명했습니다.재판부는 이를 강 의원이 김 전 시의원으로부터 공천과 관련해 현금 1억 원을 받았다는 점을 보여주는 유력한 정황으로 지목했습니다.1심은 김 전 시의원이 지방선거를 앞둔 2022년 1월 용산구 호텔에서 강 의원을 만난 뒤 공천 대가로 1억 원이 담긴 쇼핑백을 건넨 공소사실을 유죄로 결론 내렸습니다.강 의원에겐 징역 2년 6개월과 추징금 1억 원, 김 전 시의원에겐 징역 1년이 각각 선고됐습니다.앞서 구속기소됐다가 보석으로 풀려났던 강 의원과 김 전 시의원은 실형 선고와 함께 법정에서 재구속됐습니다.두 사람의 판결문에 이름을 올린 김병기 의원은 강 의원의 공천헌금 1억 원 수수 의혹을 묵인한 혐의(업무방해)로 경찰 수사를 받고 있습니다.(사진=연합뉴스)