'타격 부진' 오타니, 6번 타자로 출전…로버츠 감독 "본인도 동의"

▲ 다저스 오타니

최근 극심한 타격 부진으로 선발 라인업 제외 가능성까지 거론됐던 LA 다저스의 슈퍼스타 오타니 쇼헤이가 내셔널리그 챔피언십시리즈 3차전(NLCS·7전 4승제)에 6번 지명타자로 출전합니다.다저스는 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 다저스타디움에서 열리는 밀워키 브루어스와 NLCS 3차전 선발 라인업을 발표하면서 오타니를 6번 지명타자로 배치했습니다.정규시즌 내내 붙박이 1번 타자로 활약했던 오타니가 하위 타순으로 밀려난 것입니다.오타니가 6번 타자로 선발 출전하는 건 LA 에인절스에서 뛰던 2020년 이후 6년 만입니다.오타니는 정규시즌과 포스트시즌을 포함해 최근 35경기에서 타율 0.197에 그치는 등 극심한 부진에 빠졌습니다.특히 8월 19일 콜로라도 로키스전 이후 110타석에서 홈런을 치지 못했습니다.개인 통산 최장 무홈런 기록입니다.올해 포스트시즌에서도 20타수 3안타 타율 0.150에 그쳤습니다.데이브 로버츠 감독은 이날 오타니의 타순 조정에 관해 "타선 전체의 균형을 맞추기 위한 결정"이라며 "오타니도 이런 결정에 동의했다"고 밝혔습니다.로버츠 감독은 전날 오타니와 면담했으며, 오타니는 이 자리에서 "경기에 출전해 팀에 기여하겠다"고 출전 의지를 드러낸 것으로 알려졌습니다.오타니는 현재 오른쪽 이두근과 왼쪽 무릎 부상을 안고 있는 것으로 전해졌습니다.한편 다저스는 밀워키와 NLCS 1, 2차전에서 패해 탈락 위기에 몰렸습니다.(사진=AP, 연합뉴스)