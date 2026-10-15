인천 흉기난동범, 22년 전 살인미수 범행…'집유' 그쳤다

▲ 인천 구월동 흉기난동범 최 모 씨

인천 대형 상업시설에서 흉기 난동을 벌인 A 씨가 22년 전 처음으로 살인미수 범행을 저질렀을 당시 피해자와 합의했다는 이유로 집행유예를 선고받은 것으로 확인됐습니다.A 씨는 이후에도 살인미수와 상해 등 흉기를 이용한 범행을 두 차례 더 저질러 재판받았는데, 최고 형량은 징역 4년에 그쳤습니다.법원 판결문에 따르면 A 씨는 2004년 7월 전셋집이 경매에 넘어가 보증금 900만 원을 돌려받지 못하게 되자, 같은 해 9월 집을 소개해준 공인중개사 사무소 직원을 찾아갔습니다.양말 속에 과도를 숨겨온 A 씨는 다른 직원들이 퇴근하기를 기다렸다가 피해자 뒤로 다가가 어깨와 가슴 부위를 찔렀습니다.1심은 A 씨가 피해자가 사망할 위험을 인식하고도 범행을 저질렀다고 지적하면서도 A 씨가 범죄 전력이 없는 초범이고 우발적인 범행으로 잘못을 뉘우치고 있다는 점 등을 참작해 징역 5년을 선고했습니다.이후 2심은 A 씨가 피해자와 합의했다는 이유로 징역 2년 6개월에 집행유예 3년으로 감형했습니다.풀려난 A 씨는 2007년에도 흉기 범행을 저질렀습니다.동거하던 여성 B 씨와 술을 마시던 중 다툼이 벌어졌고, B 씨가 먼저 들고 있던 과도로 A 씨를 공격하자 과도를 빼앗아 B 씨를 찔렀습니다.당시 폭력행위등처벌법위반 혐의로 B 씨와 함께 기소된 A 씨에게 법원은 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했습니다.B 씨 역시 A 씨를 공격해 다치게 했고, 서로 처벌을 원하지 않는다는 점 등이 반영됐습니다.A 씨는 이후 B 씨와 혼인신고를 했다가 이혼했는데, 2015년에도 B 씨를 살해하려 한 혐의로 기소돼 징역 4년을 선고받았습니다.A 씨는 당시 B 씨가 재결합을 거부하자 부엌칼로 B 씨의 팔과 손, 심장 부위를 수차례 찔렀습니다.현장에 출동한 경찰관이 삼단봉으로 팔을 내리쳤는데도 A 씨는 부엌칼을 놓지 않고 계속 B 씨를 찌르려고 했습니다.1심은 A 씨가 살인 범죄를 다시 저지를 위험성이 있다고 판단하고 출소 후 10년간 위치추적 전자장치 부착을 명령했습니다.A 씨의 재범위험성 평가 척도는 14점으로 높음 수준이었습니다.당시 재판부는 A 씨가 범행을 모두 자백하고 반성하는 점을 양형에 반영했다고 밝혔습니다.A 씨는 재판부에 수십 차례 반성문을 제출했습니다.A 씨는 정신과적 문제가 있고 사건 당시 술에 취해 있었다며 심신미약을 주장하면서 항소했지만, 법원에서 기각됐습니다.복역 후 다시 사회에 나온 A 씨는 전자발찌를 한 상태로 지난 13일 인천시 남동구 구월동 대형 상업시설 씨앤씨 건물에서 일면식 없는 시민 10명에게 무차별로 흉기를 휘둘렀습니다.이들 피해자 중 19세 여성은 심정지 상태로 병원으로 옮겨져 응급수술을 받은 뒤 심장박동이 돌아왔으나, 의식불명으로 기계호흡 상태로 중환자실에 입원해 치료받고 있습니다.다른 5명은 입원 치료를 받고 있으며, 부상 정도가 크지 않은 2명은 통원 치료를 받고 있습니다.나머지 2명은 다치지 않은 것으로 파악됐습니다.인천 남동경찰서는 어제 살인미수와 공공장소 흉기소지 혐의로 A 씨의 구속영장을 신청했습니다.