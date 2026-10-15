미국 법원, LIV 골프 회생안 조건부 승인…선수들은 줄줄이 이탈

▲ LIV 골프 대회 모습 (자료사진)

미국 법원이 LIV 골프의 회생안을 조건부로 승인함으로써 내년에도 LIV 골프가 대회를 계속할 수 있는 가능성이 생겼습니다.골프 전문 매체 골프채널은 15일(한국시간) 미국 뉴저지 법원이 LIV 골프와 사모펀드 운용사 BC 파트너스 간의 합의안을 승인했다고 보도했습니다.이 합의안에는 투어 운영을 위한 3억 달러(약 4천27억 원) 규모의 대출과 투자가 포함됐습니다.이에 따라 LIV 골프는 사우디아라비아 국부펀드(PIF)의 자금 지원이 중단되는 내년 시즌에도 투어를 지속할 수 있는 발판을 마련했습니다.이번 합의안에는 LIV 골프 소속 선수들이 지분 52.5%, BC 파트너스와 소수 투자자가 45%, 경영진이 2.5%를 갖는다는 내용이 포함됐습니다.하지만 주요 선수들은 LIV 골프와 더 이상 계약을 하지 않겠다고 잇따라 선언했습니다.LIV 골프의 최고 스타 욘 람(스페인)은 이달 초 변호사를 통해 계약 연장을 하지 않겠다고 밝혔습니다.브라이슨 디섐보, 더스틴 존슨(이상 미국) 등 19명의 선수도 재계약을 거부했습니다.여기다 DP월드투어는 내년 시즌부터는 LIV 골프 소속 선수들의 대회 출전을 허용하지 않겠다고 압박했습니다.가이 키닝스 DP월드투어 최고경영자는 BBC와의 인터뷰에서 "선수들은 '선택'을 해야 할 것이다.우리는 더 이상 특정 선수들이 제한적으로 경기에 참여하는 것을 허용하지 않을 것"이라고 밝혔습니다.미국프로골프(PGA) 투어가 LIV 골프 소속 선수들의 대회 출전을 전면 금지한 반면, DP월드투어는 그동안 제한적으로 대회 출전을 허용해 왔습니다.내년부터 이런 조치들을 전면 중단하기로 한 DP월드투어는 LIV 골프 소속 선수들에게 오는 11월 16일까지 LIV 골프 대회에 출전하지 않겠다는 서약서 제출을 요구했습니다.LIV 골프 변호인 측은 "DP월드투어가 LIV 골프 선수들의 참가를 제한하고 즉각적인 선택을 강요하고 있다"며 "이는 LIV의 선수 확보 및 회생 절차를 방해하려는 명백한 시도로 보인다"며 철회를 주장했습니다.(사진=게티이미지)