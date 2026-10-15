뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

뉴욕증시, 물가 충격·반도체 약세에 하락…중동 긴장 고조에 유가는 상승

정성진 기자
작성 2026.10.15 06:59 조회수
뉴욕증시, 물가 충격·반도체 약세에 하락…중동 긴장 고조에 유가는 상승
▲ 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 트레이더들이 업무를 보는 모습

미국 뉴욕 증시가 예상을 웃돈 미 9월 소비자물가지수 상승률에 인플레이션 우려가 고조되면서 하락 마감했습니다.

연방준비제도의 기준금리 추가 인상 우려가 커진 데다, AI 및 반도체 관련 종목들의 매도세가 겹쳤습니다.

현지시간 14일 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 0.09% 내린 51,621.48에 거래를 마쳤습니다.

S&P 500지수는 1.11% 내린 7,718.94에, 나스닥 종합지수는 1.88% 떨어진 26,692.87에 마감했습니다.

국제유가는 중동 지역 긴장 고조와 국제에너지기구의 공급 부족 경고 여파로 상승 마감했습니다.

ICE 선물거래소에서 12월 인도분 브렌트유는 전장보다 0.35% 오른 배럴당 106.06달러에 거래를 마쳤습니다.

뉴욕상업거래소에서 11월 인도분 서부텍사스산원유는 전장보다 1.01% 오른 배럴당 95.09달러에 마감했습니다.

서부텍사스원유는 5거래일 연속 상승세입니다.

이날 시장에선 예멘의 친이란 반군 후티와 사우디아라비아 간 충돌이 격화하면서 원유 공급 차질 우려가 커졌습니다.

전 세계 경유 공급 부족 사태가 내년까지 지속될 것이라는 국제에너지기구의 전망도 유가 상승에 영향을 미쳤습니다.

(사진=게티이미지)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌 인사이트
정성진 기자 사진
정성진 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지