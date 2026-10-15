뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

승용차-마을버스 충돌 11명 부상…곳곳 추돌사고

전연남 기자
작성 2026.10.15 06:32 조회수
PIP 닫기
<앵커>

어제(14일) 저녁 서울 금천구에서 마을버스와 승용차가 충돌해 11명이 다쳤습니다. 이 가운데 버스 탑승자 2명은 중상을 입은 것으로 파악됐습니다.

밤사이 사건·사고, 전연남 기자입니다.

<기자>

도로 위에 파편이 가득하고, 구급 대원들이 버스 탑승객을 들것에 실어 옮깁니다.

어제 저녁 7시 10분쯤, 서울 금천구 독산동에서 승용차와 마을버스가 충돌했습니다.

이 사고로 차량 운전자들을 포함해 모두 11명이 다쳤고, 이 가운데 30대 여성 등 버스 탑승자 2명은 중상을 입은 것으로 파악됐습니다.

경찰은 비보호 좌회전을 하던 승용차가 맞은편에서 직진하던 버스와 충돌한 것으로 보고, 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.

---

비슷한 시각, 대전 중구 안영나들목 근처에서 차량 11대가 연쇄 추돌했습니다.

이 사고로 7명이 병원으로 옮겨지는 등 모두 13명이 다쳤습니다.

경찰은 대형 살수차가 퇴근시간대 서행하던 차들을 들이받은 것으로 보고, 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.

---

어젯밤 11시 15분쯤에는 경북 상주시 중부내륙고속도로 점촌함창나들목 근처를 달리던 승용차가 앞서가던 4.5톤 화물차를 들이받았습니다.

이 사고로 승용차를 몰던 30대 남성이 숨졌습니다.

경찰은 화물차 운전자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 파악하고 있습니다.

---

어젯밤 10시 45분쯤에는 충북 청주시 중부고속도로 오창분기점 근처에서 차로를 바꾸던 승용차를 뒤에서 달리던 차량이 들이받았습니다.

이 사고로 다친 사람은 없는 것으로 알려졌습니다.

경찰 조사 결과, 앞서가던 승용차 운전자 40대 남성은 면허취소 수준의 만취 상태였던 것으로 파악됐습니다.

(영상편집 : 이상민, 화면제공 : 서울 금천소방서·송영훈)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
전연남 기자 사진
전연남 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지