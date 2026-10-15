1. '친윤' 논란에 갈라진 범여권…국힘 "기회주의자"



김지용 중수청장 후보자 인사청문회에 참석한 범여권 의원들 사이에선 비겁한 선택을 해온 '친윤 검사'라는 비판과 '반윤 소신파'라는 엄호가 엇갈렸습니다. 국민의힘은 후보자가 검찰 보완수사권에 대한 입장을 바꿨다면서 '기회주의자'라고 비판했습니다.



2. 신임 비서실장에 임광현 국세청장…"행정 경험 중시"



이재명 대통령이 신임 청와대 비서실장에 임광현 국세청장을 임명했습니다. 예상 밖의 임명이라는 평가에 대해 청와대 관계자는 집권 2년차에 성과를 낼 수 있는 행정 경험을 중시했다고 전했습니다.



3. "한국, 500억 달러 투자"…'투자 성과' 총력 유세



트럼프 미국 대통령이 한국이 알래스카 LNG 개발 사업에 500억 달러를 투자하기로 했고, 양국 무역 합의의 일환이라고 또다시 주장했습니다. 타이완과 일본의 대규모 투자 소식도 전하면서 다음달 중간 선거를 앞두고 표심 잡기에 나서고 있습니다.



4. "뉴스거리 만들고 싶었다"…구속영장 신청



인천 흉기난동 피의자 최 모 씨가 경찰 조사에서 관심을 받기 위해 뉴스거리를 만들고 싶었다고 진술한 것으로 알려졌습니다. 경찰은 어젯밤(14일) 최 씨에 대한 구속영장을 신청했고, 신상을 공개하는 방안도 검토하고 있습니다.