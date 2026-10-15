악뮤, 최근 콘서트에 취약계층 300명 무료 초청

악뮤가 최근 진행한 콘서트에서 모두 300명의 문화 취약계층을 초대한 사실이 알려져 눈길을 끌었습니다.



시각장애인 팬들을 위한 자리도 마련했다고 하네요.



악뮤는 지난주 금요일부터 사흘 동안 서울 올림픽공원 케이스포돔에서 전국투어 콘서트를 개최했습니다.



360도 원형 무대와 사막을 배경으로 한 무대 연출 등이 화제가 됐는데요.



특히 이번 콘서트는 평소 공연 관람이 쉽지 않은 취약계층도 함께해 주목을 받았습니다.



매회 100명씩, 모두 300명의 취약계층을 무료로 초청한 것인데요.



특히 스피커와 공연 장치 등으로 무대가 온전히 보이지 않는 시야제한석에는 시각장애인 팬들을 초청했습니다.



한 SNS 계정에는 '시야제한석을 그냥 비워두지 않고 우리 시각장애인들을 초대해줬다'며 감사 인사를 전하는 후기가 올라오기도 했습니다.



(화면출처 : 악뮤 유튜브)