인천 칼부림에 불안감 확산하자…온라인서 퍼진 '생존법'

그제(13일) 인천에서 흉기 난동 사건이 벌어진 이후에 시민 불안이 커지고 있는데, 온라인에선 생존법까지 공유되고 있다고요?



네, SNS에 '인천 칼부림 사건 예방법'이라는 제목의 게시물이 올라와 확산되고 있습니다.



작성자는 "흉기 난동이 벌어지면 목을 팔로 감싸고 몸통 박치기로 범인을 넘어뜨려야 한다"며 직접 자세를 취한 사진을 올렸는데요.



또 "목이 베이지 않도록 팔로 감싸 보호하고, 치명상을 막기 위해 가방을 앞으로 메서 배와 명치 부위를 가려야 한다"고 설명했습니다.



게시물을 본 누리꾼들은 "목을 보호할 수 있는 호신용품이 있으면 좋겠다", "가방이 없다면 어떻게 해야 하느냐"는 반응을 보였고, 일부는 호신용품 정보를 공유하기도 했습니다.



또 일부는 "이제 이런 것까지 알고 있어야 한다는 게 씁쓸하다"는 반응을 보였습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)