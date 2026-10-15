광안리 식당 앞 충격의 사진…"사장님 힘내세요" 봤더니

쓰레기장 된 식당.



광안리의 한 식당 앞이 행인들이 버리고 간 쓰레기로 어지럽혀진 모습이 공개됐는데요.



본인 식당 앞이 쓰레기장처럼 된다면 주인의 스트레스도 이만저만이 아닐 것 같은데요, 사진 함께 보시죠.



어제(14일) SNS에 올라온 게시물입니다.



식당 출입구 주변인데요, 음료 컵, 페트병, 맥주 캔 등 정말 많은 것들이 버려져 있습니다.



글쓴이는 '주말 저녁만 지나고 나면 이렇게 되던데 사장님 힘내세요'라고 적었습니다.



이런 사진을 본 누리꾼들 사이에서도 '한 사람이 쓰레기를 버리기 시작하면 다른 사람들도 뒤따라 버리는 것 같다', '보기만 해도 스트레스 받는다' 등의 비판이 이어졌습니다.



폐기물관리법에 따르면 지정된 장소가 시설이 아닌 곳에 생활폐기물을 무단으로 버리면, 행위 유형에 따라 최대 100만 원의 과태료가 부과될 수 있는데요.



사실 과태료가 아니어도 쓰레기 아무 데나 버리면 안 된다는 건 상식 아닐까 싶습니다.



(화면출처 : 스레드 gono9o)