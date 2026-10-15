트럼프 "그린란드서 석유 등 탐사 곧 시작"…그린란드 정면 반박

▲ 지난달 22일 유엔본부에서 3자 안보 협정 서명한 미국, 덴마크, 그린란드 수장들

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 14일 "그린란드에서 대규모 석유, 가스 및 광물 탐사가 곧 시작될 예정"이라고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 새벽 트루스소셜에 올린 글에서 이같이 밝히며 "일부 전문가는 이곳에서 쉽게 채굴할 수 있는 석유 매장량이 전 세계 어느 지역보다 훨씬 많다고 말하고 있다"고 주장했습니다.트럼프 대통령은 "무엇보다도 미국과 유럽의 방어 및 공격 측면에서 그린란드가 지닌 안보상 가치는 그 어디에도 견줄 수 없다"며 "앞으로 미국을 향한 어떤 공격도 그린란드를 거쳐야 할 것이며, 그곳에서 우리 군은 드론, 미사일, 혹은 그 어떤 형태의 무기라도 상시 격추할 것"이라고 강조했습니다.트럼프 대통령은 "이(그린란드)는 세계 어디서도 찾아볼 수 없는 시간적 여유와 지리적 이점, 그리고 시야를 제공한다"고 덧붙였습니다.하지만, 그린란드 정부는 트럼프 대통령의 주장을 정면으로 반박했다고 CNN이 보도했습니다.요르겐 함메켄-홀름 그린란드 광물부 차관은 CNN과 인터뷰에서 "미국 기업들의 활동이 있다"면서도 "우리 입장은 대규모 탐사와는 거리가 매우 멀다"고 밝혔습니다.그는 "현재 많은 소규모 탐사가 진행 중이지만, 이것들이 실제 운영 단계에 이르기까지는 수년이 걸릴 수 있다"며 그린란드 자원 채굴의 난관과 막대한 비용을 지적해 온 연구자들의 견해를 거듭 강조했습니다.CNN에 따르면 그린란드의 자원 매장지는 빙상 두께만 1.6㎞에 달하는 데다 사회기반시설이 거의 없는 북극권 오지에 있습니다.트럼프 대통령은 2기 임기를 시작한 이래 덴마크령 그린란드가 미국 방위에 중요한 역할을 한다며 무력을 사용해서라도 병합하겠다는 야욕을 드러내 유럽과 갈등을 빚었습니다.이 일로 올해 1월 대서양 동맹 관계가 파탄 직전에 이르자 트럼프 대통령은 그린란드 문제를 협상으로 풀겠다고 한발 물러섰습니다.미국과 덴마크, 그린란드는 수개월간 협상을 벌인 끝에 지난달 미군의 그린란드 주둔을 강화하는 내용의 3자 안보 협정을 맺었습니다.협정에 따라 미국은 그린란드에 대규모 군사기지 두 곳을 건설하고, 주둔 병력도 대폭 늘리게 됩니다.하지만, CNN에 따르면 협정문에 석유나 가스에 대한 명시적 언급은 없고, '광물'과 '경제 개발 및 사업 추진'에서 협력한다는 내용만 포함됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)