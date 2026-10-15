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[날씨] 늦은 오후부터 중북부 약한 비…큰 일교차 주의

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작성 2026.10.15 00:40 조회수
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다시 날이 쌀쌀해졌습니다.

어제(14일) 서울의 아침 기온이 9.3도로 올가을 들어서 가장 쌀쌀했는데요.

오늘은 대구의 아침 기온이 7도로 어제보다 7도가량이 크게 떨어지겠습니다.

낮 기온은 20도 이상 크게 올라서 일교차도 무척 크게 벌어지겠습니다.

옷차림 잘해주셔야겠습니다.

오늘 늦은 오후부터 밤사이에 중북부 지역에는 약한 비가 지날 텐데요.

경기와 강원 북부 지역에 5mm 미만으로 양은 적겠고, 그 밖의 서울 등 수도권에도 빗방울이 떨어질 수 있겠습니다.

오늘 전국 하늘 대체로 맑겠지만 수도권과 강원도는 오전부터 구름이 많아지겠습니다.

자세한 내일 아침 기온 보시면 서울이 10도, 춘천이 6도로 어제와 비슷하거나 조금 낮겠고요.

낮 기온은 서울이 21도, 광주가 24도로 어제보다 조금 더 높겠습니다.

다가오는 일요일에는 또 전국에 비 예보가 있습니다.

남부지방은 월요일 오전까지 이어지겠습니다.

(남유진 기상캐스터)
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