프로배구 도로공사, 현대건설 완파…컵대회 준결승행

▲ 프로배구 한국도로공사 선수들

지난 시즌 컵대회와 V리그에서 모두 준우승했던 한국도로공사가 2026 여수 NH농협컵 프로배구대회 여자부 조별리그에서 2연승을 달리며 준결승 진출에 성공했습니다.도로공사는 14일 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 대회 조별리그 B조 현대건설과 경기에서 세트 점수 3-0(25-17 25-16 25-18)으로 완승했습니다.12일 GS칼텍스를 꺾은 도로공사는 현대건설-GS칼텍스 경기 결과와 관계없이 조 1위를 확정해 각 조 상위 2개 팀이 오르는 준결승에 진출했습니다.일방적인 경기였습니다.도로공사는 외국인 선수 레티치아 모마 바소코(등록명 모마)와 아시아쿼터 우치세토 마미(등록명 마미), 강소휘로 이뤄진 강력한 '삼각편대'를 앞세워 현대건설을 몰아붙였습니다.특히 새로 합류한 베테랑 마미는 공격은 물론 수비에서도 맹활약하며 팀에 활력을 불어넣었습니다.마미는 1세트에서만 양 팀 최다인 9득점에 공격 성공률 80%를 찍었습니다.1세트를 25-17로 잡은 도로공사는 2세트에서도 흐름을 이어갔습니다.10-9에서 상대 팀 메가와티 퍼티위(등록명 메가)와 조던 윌슨(등록명 조던)의 서브 범실, 공격 범실이 연이어 나오자 기회를 놓치지 않았습니다.김세빈의 블로킹과 모마의 강스파이크, 강소휘의 연속 득점에 힘입어 8점을 내리 뽑아냈습니다.점수 차를 벌린 도로공사는 박정아 등 벤치 선수들을 골고루 투입하는 여유를 보이기도 했습니다.도로공사는 3세트에서 경기를 마무리했습니다.12-13에서 강소휘의 오픈 공격으로 동점을 만든 도로공사는 상대 팀 메가, 조던, 배유나가 3연속 공격 범실을 기록하면서 16-13으로 앞서갔습니다.이후 도로공사는 17-17로 동점을 허용했으나 마미의 연속 득점과 모마의 강스파이크, 김현지의 블로킹으로 4연속 득점하면서 승부를 갈랐습니다.모마는 블로킹 2개를 합해 18득점, 마미는 15득점, 강소휘는 11득점했습니다.2024-2025시즌 이후 2년 만에 돌아온 메가는 복귀전에서 14점을 올렸으나 범실을 5개나 기록했고, 공격 성공률도 35.90%에 그쳤습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)