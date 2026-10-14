[날씨/XR] 아침 기온 '뚝'…큰 일교차 유의

다시 날이 부쩍 쌀쌀해졌습니다.



오늘(14일) 서해상에 위치한 고기압을 따라 북쪽에 찬 공기가 내려왔는데요.



밤사이 고기압은 차츰 남부 지방으로 이동하면서 내일은 남부 지방 중심으로 아침 기온이 오늘보다 큰 폭으로 떨어지겠습니다.



오늘 서울의 아침 기온이 9.3도로 올가을 들어 가장 낮았는데요.



내일도 오늘만큼 쌀쌀하겠고 남부 지방은 대구가 7도로 오늘보다 7도나 떨어져 올가을 최저 기온이 예상됩니다.



낮에는 볕이 내리쬐면서 기온이 20도 넘게 오르겠습니다.



일교차가 큰 만큼 옷차림 잘해주셔야겠습니다.



내일 늦은 오후부터 북쪽으로는 약한 기압골이 지나면서 경기와 강원북부 지역에 5mm 미만의 약한 비가 오겠고요, 서울 등 그 밖의 수도권에도 빗방울이 떨어질 수 있겠습니다.



내일 전국 하늘 대체로 맑겠지만 수도권과 강원도는 오전부터 구름이 많아지겠습니다.



또 아침에 내륙에는 서리가 내리는 곳이 있겠는데요.



자세한 내일 아침 기온 보시면 서울이 10도, 춘천 6도로 오늘과 비슷하거나 낮겠고 낮 기온은 서울이 21도, 부산 23도로 대체로 오늘보다 조금 더 높겠습니다.



주 후반에는 평년보다 기온이 올라 날이 온화하겠는데요.



다가오는 일요일에는 전국에 비 소식이 나와 있습니다.



(남유진 기상캐스터)