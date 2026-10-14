"북한, 러 '전파방해 신무기' 도입"…서해 위협 우려

<앵커>



북한이 러시아로부터 전파교란 장비를 도입했다고 주한미군 사령관이 밝혔습니다. 북한의 기존 장비만으로도 이미 서해상에서 선박과 항공기들이 혼란을 겪고 있는 만큼, 추가 도입에 따른 우려를 나타냈습니다.



김태훈 국방 전문기자입니다.



<기자>



어젯(13일)밤 미국 워싱턴에서 열린 전략국제문제연구소 주최 대담에서, 제이비어 브런슨 주한미군 사령관은 북한의 무기 가운데 재머, 즉, 전파방해 장비를 콕 집어 경계했습니다.



[제이비어 브런슨/주한미군 사령관 : 현재 서해와 한반도 전역에서 전파 방해가 발생하고 있다는 사실이 널리 보도되고 있습니다.]



특히 북한이 러시아-우크라이나 전쟁 참전을 계기로 러시아의 신형 재머를 도입한 사실을 처음으로 공개했습니다.



[제이비어 브런슨/주한미군 사령관 : 전에는 북한에 이런 재머가 없었습니다. 러시아 측으로부터 넘겨받은 것입니다.]



'재머'는 강력한 방해 전파를 쏴서 GPS와 레이더의 오작동을 일으키는 장비입니다.



북한의 기존 재머는 반경 100km 안팎까지 공격해 종종 서해에서 선박과 항공기의 경로 이탈을 일으키곤 합니다.



문제는 러시아 신형 재머의 성능이 북한의 기존 재머보다 뛰어날 게 확실해 보인다는 점입니다.



브런슨 사령관은 북한이 출력을 최대치로 올릴 거라고 확신했습니다.



[제이비어 브런슨/주한미군 사령관 : 북한은 (신형 재머의) 출력을 최고조로 끌어올릴 것입니다. 그랬을 때 대한민국 영해를 포함한 해당 작전 구역 내에서의 우리 활동에 장애 요인이 생깁니다.]



브런슨 사령관은 전시작전통제권 전환에 대해서는 '조건에 기초한 전작권 전환을 전적으로 지지한다'는 기존 입장을 재확인하면서도 한국군의 조건 충족 여부를 엄격하게 평가하겠다는 의지를 내비쳤습니다.



"조건이 완전히 충족되지 않은 상태에서 전작권을 전환하면 생길 수 있는 위험을 설명하겠다"고 말한 건데, 우리 정부의 전환 목표 연도에 연연하지 않겠다는 뜻으로도 풀이됩니다.



(영상취재 : 김현상, 영상편집 : 정성훈)