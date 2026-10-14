"5번 폭발" 직원 7천 명 대피…드럼통 옮기다 '펑'

<앵커>



오늘(14일) 오전 울산에 있는 화학물질 저장시설에서 큰 불이 났습니다. 인근에 있던 7천 명이 대피했지만, 다행히 인명피해는 없는 것으로 파악됐습니다.



UBC 이채현 기자입니다.



<기자>



새빨간 불길이 무섭게 치솟고, 시커먼 연기가 산업단지 하늘을 뒤덮습니다.



잠시 뒤 폭발음도 연달아 이어집니다.



울산 울주군의 한 화학업체에서 불이 난 건 오늘 오전 9시 40분쯤.



[목격자 : 일단 어떻게 될지 몰라서 좀 대피를 했어요. 우리가 약간 도망치듯이 하고. (오전 9시) 40분부터 10시 정도까지 (폭발음이) 5~6번 들렸고, 그 뒤로는 간격은 조금 길게 들리고.]



이 불로 업체에 있던 옥외 탱크 7개가 모두 탔습니다.



다행히 다친 사람은 없었지만, 샤힌 프로젝트 공사 현장과 맞닿아 있어 이 일대 직원 약 7천 명이 대피하는 등 소동이 빚어졌습니다.



또 주변에 화학물질을 취급하는 업체들이 밀집해 있어 추가 폭발 우려도 컸습니다.



소방 당국은 대응 1단계와 두 차례 국가소방동원령을 발령해 4시간여 만에 불길을 잡았습니다.



화재 현장입니다.



불이 붙은 탱크들 안에는 인화성 물질이 가득 들어있던 탓에, 화재 진압까지는 다소 시간이 걸렸습니다.



이곳은 시너와 톨루엔, 아세톤 등 제4류 위험물을 최대 16만 8천 리터까지 저장할 수 있는 시설로 파악됐습니다.



소방당국은 '톨루엔'을 저장시설에서 드럼통으로 옮겨 담던 중, 불이 시작된 것으로 보고 있습니다.



경찰과 소방당국은 "밸브는 잠갔다"는 업체 관계자의 진술을 확보해 합동감식을 벌여 자세한 경위를 조사할 계획입니다.



(영상취재 : 조현우 UBC)



UBC 이채현