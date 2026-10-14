아이폰 비싸진 이유 있었다…'품귀'에 10배 급등

<앵커>



인공지능 열풍이 촉발한 반도체 품귀 현상이 칩플레이션을 낳으며, 전세계 스마트폰 출하량을 14년 만에 가장 낮은 수준으로 끌어내렸습니다. 치솟은 생산 비용은 고스란히 제품 가격 상승으로 이어져 소비자들 부담을 키우고 있습니다.



박재현 기자가 취재했습니다.



<기자>



애플은 지난달 출시한 아이폰18 시리즈의 가격을 일제히 인상했습니다.



아이폰 듀오의 출고가는 300만 원을 넘어섰습니다.



원가 압박에 판매 가격을 인상한 건데 메모리 반도체 가격 급등이 큰 영향을 미쳤습니다.



PC나 스마트폰에 쓰이는 반도체 가격은 1년 만에 최대 10배 가까이 올랐습니다.



반도체 기업들이 부가가치가 높은 HBM 등의 생산에 집중하면서 공급이 부족해진 겁니다.



[션김/모건스탠리 연구원 (지난 6월, 모건스탠리 팟캐스트) : AI 기업들은 장기 계약을 맺고 선금을 지불함으로써 우선적인 공급 물량을 확보할 수 있었습니다. 반면 PC, 스마트폰 제조사 등은 남은 물량을 두고 경쟁해야 하는.]



스마트폰 제조사들이 원가 부담에 가격을 올리자 이제는 소비자들이 지갑을 닫고 있습니다.



[추정숙/서울 양천구 : 가격이 일단 비싸죠. 가격이 비싸서 못 바꾸고요. 아직까진 고장이 안 났는데 완전히 고장 날 때까지 계속 쓸 생각이죠.]



이렇다 보니 올해 3분기 전 세계 스마트폰 출하량은 지난해 대비 20% 감소했습니다.



지난 2012년 이후 14년 만에 최저 수준입니다.



반도체 가격 상승이 소비 감소와 출하량 감소까지 이어진 겁니다.



삼성전자가 3분기 역대 최대인 107조 원 영업이익을 기록했지만, 모바일과 가전 사업부는 2분기 첫 적자를 기록한 데 이어 3분기도 1조 원대 적자를 낸 것으로 추정됩니다.



최근엔 반도체 장비, 소재 공급 기업들까지 앞다퉈 가격을 올리면서 원가 부담이 더 커질 전망입니다.



[김양팽/산업연구원 전문연구원 : (반도체 수요 증가로) 제조 장비나 소재도 수요가 늘어나기 때문에, 공급하는 업체도 가격을 올리는 '도미노 현상'이 일어나고 있다.]



물량 부족에 공정 원가까지 뛰면서 반도체발 물가 상승, 칩플레이션이 더 가팔라질 거란 예상이 나옵니다.



(영상편집 : 이상민, 디자인 : 서승현, VJ : 이지환)