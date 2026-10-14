"비겁한 선택" vs "반윤 소신파"…갈라진 범여권

<앵커>



김지용 초대 중수청장 후보자 인사청문회가 오늘(14일) 국회에서 열렸습니다. 중수청은 지난 2일 이미 문을 열었지만, 범여권 내부 갈등 속에 초대 수장에 대한 검증은 지명 한 달여 만에야 이뤄졌습니다. 오늘도 김 후보자가 비겁한 선택을 해온 '친윤 검사'라는 비판과 '반윤 소신파'라는 엄호가 엇갈렸습니다.



첫 소식, 김관진 기자입니다.



<기자>



오늘, 김지용 중대범죄수사청장 후보자 인사청문회에서 도마에 오른 '정진웅 검사 독직폭행 사건'.



정진웅 검사는 이른바 '채널A 사건'으로 한동훈 당시 검사장의 휴대전화를 압수하다가 몸싸움을 벌인 혐의로 재판에 넘겨진 뒤 무죄가 확정됐는데, 정 검사의 기소 여부를 결정할 때, 당시 서울고검 차장검사였던 김 후보자가 기소에 반대했다면서도 기소안을 결재했고, 진상조사에서도 '비겁한 선택'을 했다고 민주당 친문계 윤건영 의원은 주장했습니다.



[윤건영/민주당 의원 : 반대하셨다면서요.]



[김지용/중대범죄수사청장 후보자 : 반대했습니다.]



[윤건영/민주당 의원 : 그러면 반대한 자료를 내셔야지요.]



[김지용/중대범죄수사청장 후보자 : 반대했다는 근거자료를 내라면 당연히 냈을 겁니다.]



조국혁신당 정춘생 의원은 김 후보자가 대검 형사부장 시절, 김학의 전 법무차관의 출국을 막는데 관여한 혐의로 기소돼 무죄가 확정된 이광철 전 청와대 비서관을 기소했던 책임도 있다고 날을 세웠습니다.



[정춘생/조국혁신당 의원 : 대법원의 모든 무죄가 나온 무리한 기소였습니다. 인정하십니까?]



[김지용/중대범죄수사청장 후보자 : 네, 인정합니다.]



[박주민/민주당 의원 : 정치검사의 공범이라고 할 수 있습니다.]



김 후보자는 지난 2020년, 검사장들의 '윤석열 당시 검찰총장 징계 반대 성명'에 자신이 이름을 올렸던 건, '절차상 문제' 때문이었다고 해명하기도 했습니다.



[김지용/중대범죄수사청장 후보자 : 절차에서 문제가 있다고 판단돼서 그 부분을 지적했던 것입니다.]



민주당 친명계 의원들은 김 후보자가 윤석열 정부 첫 인사에서 지방으로 발령난 점 등을 들면서 '소신파 반윤 검사'라고 엄호했습니다.



[채현일/민주당 의원 : 광주 고검 차장검사로 좌천됐잖아요. 제가 보기엔 반윤이에요, 반윤.]



[박정현/민주당 의원 : 저는 왜 이 (친윤) 딱지가 붙었는지 잘 이해가 안 가던데요.]



청와대와 민주당 지도부가 자제를 요청했지만, 범여권 검찰 개혁 강경파의 '임명 반대론'이 오늘 인사청문회를 통해 공식화하면서 범여권 내부 논란도 이어질 전망입니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 이승진)