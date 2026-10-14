[이슈저격] '위고비' 건보 적용?…비만치료제 '시력 손상' 부작용 시끌

[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 이주열 (남서울대 보건행정학과 교수), 조동찬 (한양대 융합의학과 특임전문교수)

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위고비와 마운자로 등 비만치료제의 인기가 높아지는 가운데, 위고비의 제조사인 노보 노디스크가 위고비 건강보험 적용을 신청했습니다. 가격이 낮아질 거라는 기대감이 나오는 한편, 가뜩이나 부족한 건보 재정을 비만치료제에 사용하는 게 맞느냐는 지적이 제기되고 있습니다. 위고비의 건보 적용 추진, 여러분은 어떻게 생각하시나요?



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.