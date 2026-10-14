[이슈빡] '70년 혈맹' 한 · 미…지금은 동상이몽?

[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 김재천 (서강대 국제대학원 교수), 양욱 (아산정책연구원 연구위원)

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'70년 혈맹'을 자랑하는 한국과 미국, 그러나 최근 '정보 갈등'에 이어 한미 관계에 잇따라 이상기류가 감지되고 있다는 우려가 나오고 있습니다. 정보 공유 문제를 넘어 대미 투자 등 경제 · 외교까지, 한미 갈등이 단순 마찰인지 신뢰의 균열인지, 앞으로 어떻게 풀어갈 것인지 자세히 짚어봅니다.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.