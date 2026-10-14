게임 BJ, 인천 흉기난동 사건 '질럿' 비유 사과 "의도가 어찌 됐든 전부 제 잘못"

인터넷 방송인 임아니가 인천 구월동 흉기난동 사건을 게임 캐릭터에 비유해 논란이 되자 사과했다.



임아니는 14일 새벽 자신의 SOOP 채널에 '죄송합니다'라는 제목의 공지를 올리고 "방송 소통 도중 불미스러운 일을 알게 됐고, 그 내용을 많은 사람이 보고 있는 콘텐츠 중에 칼부림 사건을 질럿에 빗대어 얘기해 문제를 일으켰다. 죄송하다"고 밝혔다. 이어 "의도가 어찌 됐건 전부 제 잘못"이라며 "오늘 일에 있었던 피해자님들과 주변분들께 다시 한번 사과드린다"고 말했다.



앞서 임아니는 방송에서 인천 흉기난동 사건을 언급하며 "양팔에 칼을 묶고 질럿맹키로 에스컬레이터를 타고 다니면서 20명을 찔렀다"고 말해 논란을 빚었다. '질럿'은 실시간 전략 게임 스타크래프트에서 프로토스 종족의 근접 전투 유닛으로, 양팔에 검을 장착하고 적을 공격하는 캐릭터다. 방송에서 발언을 지적한 시청자들에게는 "그냥 나가셔라"라고 대응한 것으로 알려졌다.



논란이 커지자 임아니는 사과문에서 "처음에는 상황의 심각성과 잘못을 깨닫지 못했다. 여기서 했던 발언들 또한 감정적이었으며 더 일을 키우게 됐다"고 인정했다. 그는 "두서없이 정리가 되지 않은 채 방종 전 사과를 드려야 할 것 같아 올바르지 못한 태도와 복장으로 사과를 드린 점도 죄송하다"고 덧붙였다.



임아니는 "오늘 저의 경솔함에 깊이 반성하고 스트리머로서 말 한마디의 무게감을 깨닫고 책임감을 갖겠다"며 "앞으로는 모든 일에 대해 발언할 때 더욱 깊이 생각하겠다"고 말했다. 또 "실망시켜 드린 팬분들과 시청자분들께도 사과드린다. 늦은 새벽 논란을 일으켜 죄송하다"고 전했다.



앞서 지난 13일 오후 1시 40분께 인천 남동구 구월동의 한 복합상업시설에서 A(59)씨가 양손에 흉기를 고정한 채 시민들을 공격했다. 인천소방본부에 따르면 이 사건으로 8명이 다쳐 병원으로 이송됐고, 이 가운데 20대 여성 1명은 심정지 상태로 수술을 받았다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)