[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성치훈 전 더불어민주당 부대변인, 윤희석 전 국민의힘 선입대변인, 손석민 SBS 논설위원
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● '신천지' 계파 갈등 재조짐
성치훈 / 전 더불어민주당 부대변인
"비공개 내용 유출 지적은 타당해"
"신천지 문제 민주당이 반드시 털어내야"
"신천지 수사 시 민주당 적극 협조해야"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"민주당, 신천지 수사 반대에 대한 명분 없어"
"친청계, 내용 유출 비난은 정치적 미숙"
손석민 / SBS 논설위원
"여권 지지율 하락 추세…신천지 악재로 직격탄"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 다시 불거진 신천지 이슈…친청계 최고위원들 "유출 경위 밝혀야" 김민석에 공세
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