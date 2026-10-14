[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성치훈 전 더불어민주당 부대변인, 윤희석 전 국민의힘 선입대변인, 손석민 SBS 논설위원
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● 신임 비서실장 임광현
성치훈 / 전 더불어민주당 부대변인
"이 대통령, 국세청 업무보고에 항상 함박웃음"
"이 대통령, 정무보다 정책 실행 의지 보일 듯"
"이 대통령 국정 방향에 힘 실어줄 인사 임명"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"비서실장에 '영향력·역량' 갖춘 인사 필요"
"이 대통령, 임광현 매우 신임하는 것으로 보여"
"강훈식 후임에 임광현…'실무형 비서실장' 될 듯"
손석민 / SBS 논설위원
"임광현 임명, 기자들도 놀라…일로 승부 보려는 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담]신임 靑 비서실장에 임광현…성치훈 "국무회의 때 단골 칭찬 대상"
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