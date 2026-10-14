[자막뉴스] 정동영, "북한에 27살 딸 있다" 가짜뉴스까지 터지자…"웃어넘겼는데" 칼 빼들었다

정동영 통일부 장관이 북한에 자신의 딸이 있다는 허위 사실이 유포된 데 대해 강력한 법적 대응을 예고했습니다.



정 장관은 오늘(14일) 자신의 SNS를 통해 "북한에 정동영의 27세 딸이 있다는 내용의 가짜뉴스가 퍼지고 있다"며 관련 유튜브 자료를 공유했습니다.



정 장관은 이를 두고 "평소 딸이 있는 친구들이 부럽긴 했습니다만 좀 당황스럽다"며 "처음엔 웃고 말았는데, 관련 영상 조회 수가 60만을 넘어서는 등 인터넷에 계속 퍼지고 있다고 한다"고 했습니다.



그러면서, "자신에 대한 색깔론과 이념 공세가 한창인 가운데, 가짜뉴스의 심각성을 다시 한번 실감한다"고 덧붙였습니다.



해당 의혹은 한 매체의 칼럼을 인용한 탈북민 유튜버 등의 영상에서 시작된 것으로, 정 장관은 통일부 차원의 공식 대응과 함께 법적 조치에 착수하겠다고 말했습니다.



아울러 해당 허위 내용을 담은 게시물과 영상에 대한 즉각적인 삭제를 촉구했습니다.



이런 가운데 최근 정 장관의 미공개 북한 우라늄 농축 시설 언급으로 한미 간 기밀 정보 공유 등 한미동맹에 문제가 생겼다는 의혹이 일자 야권에서는 정 장관에 대한 경질론을 주장하고 있습니다.



이에 대해 정 장관은 "한미동맹에는 이상이 없다"며 정보 제한 조치는 미국 측의 착오에 의한 것이라고 밝힌 바 있습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)