'판사 출신 변호사가 가장 능통' 광고한 로펌…법원 "변협 징계 정당"

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판사 출신 경력을 내세운 광고 등으로 과태료 처분을 받은 법무법인과 대표변호사가 징계에 불복해 소송을 냈으나 졌습니다.서울행정법원 행정14부(이상덕 부장판사)는 법무법인 A와 소속 대표변호사가 법무부 변호사징계위원회를 상대로 낸 변호사징계결정 처분 취소 소송에서 최근 원고 패소로 판결했습니다.법무법인 A와 소속 대표변호사는 고객에게 오해를 불러일으킬 우려가 있는 광고를 하는 등 관련 규정을 위반해 대한변호사협회로부터 각각 과태료 500만 원의 징계를 받았습니다.법무법인 측은 이의신청을 냈으나 법무부 변호사징계위원회가 지난해 11월 이를 기각하자 행정소송을 냈습니다.하지만 재판부는 문제가 된 광고 표현이 모두 규정을 위반한다고 판단했습니다.먼저 재판부는 대표변호사가 판사 재직 당시 민사·행정 판결문 및 결정문 3천300여 건, 형사 판결문 및 결정문 1천900여 건을 작성했다고 소개한 광고를 과장 광고로 판단했습니다.재판부는 "해당 수치는 언론보도나 추측을 토대로 판사가 일주일에 작성하는 판결문과 결정문 건수를 어림잡아 대표변호사의 재직 기간에 대입한 값에 불과하다"고 지적했습니다.이어 "법률가로서의 전문성은 단순히 사건을 처리하며 읽은 서면 수에 비례하는 것이 아니다"라며 "원고들은 마치 대표변호사가 많은 서면을 읽어 상당한 전문성을 갖춘 것처럼 광고했지만 그 수치의 산정 근거조차 불분명하다"고 밝혔습니다.'스토킹범죄의 기준과 해석에 가장 능통한 변호사는…판사 출신 변호사입니다', '판사 출신 변호사가 판사로서의 경험을 살려 스토킹범죄에 대응한다면 수사기관에서도 결코 기소하지 못할 것입니다'라는 광고 문구도 징계 사유에 해당한다고 판단했습니다.재판부는 "판사 출신 변호사만 스토킹범죄 분야에서 가장 우월한 전문성을 갖추고 있고, 그러한 변호사를 선임하면 실제 사실관계와 상관없이 수사 또는 재판에서 유리한 결과를 얻을 수 있다는 인상을 준다"고 봤습니다.그러면서 해당 광고가 대표변호사의 재직 경험을 과장해 고객을 호도할 가능성이 높다고 지적했습니다.재판부는 과태료 500만 원의 징계가 지나치게 가혹하다고 보기 어렵다며 원고들의 청구를 모두 기각했습니다.(사진=연합뉴스)