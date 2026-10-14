프로축구 '9월의 골' 수상자는 안양 마테우스…울산 상대 중거리포

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프로축구 K리그1 FC안양의 마테우스가 9월 K리그 무대에서 가장 멋진 득점을 따낸 주인공이 됐습니다.한국프로축구연맹은 오늘(14일) "마테우스가 2026시즌 9월 K리그 '이달의 골' 수상자로 선정됐다"고 밝혔습니다.동원F&B가 후원하는 '안심을 마시다 동원샘물 이달의 골'은 매월 가장 인상 깊은 골을 터뜨린 선수에게 주는 상입니다.9월 이달의 골은 K리그1 27∼30라운드를 대상으로 했고, 후보에는 안양 마테우스와 강원 카림이 이름을 올렸습니다.마테우스는 30라운드 울산전 전반 27분 대포알 같은 중거리 슛을 성공시켰고, 카림은 27라운드 안양전 전반 20분 상대 골문 구석으로 중거리 슛을 꽂았습니다.지난 8∼10일 진행된 팬 투표 결과 마테우스가 2천388표(61.9%)를 얻어 카림(1천468표·38.1%)을 제치고 '9월 이달의 골'을 차지했습니다.마테우스는 상금 100만 원과 트로피를 받습니다.프로연맹은 마테우스의 친필 사인이 담긴 레플리카 트로피를 제작해 기부 경매를 진행할 예정입니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)