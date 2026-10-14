'극락도 락이다'…록과 만나는 유네스코 문화유산 태고종 영산재

유네스코 인류무형문화유산이자 국가무형유산인 영산재가 오는 18일 서울 도심에서 열립니다.
한국불교태고종과 영산재보존회는 오는 일요일인 18일 서울 광화문광장 특설무대에서 5천여 명이 참석한 가운데 제5회 태고종 영산재를 봉행한다고 밝혔습니다.
영산재는 사람이 죽은 지 49일째 되는 날에 지내는 49재의 한 형태로, 영혼이 불교를 믿고 의지함으로써 극락왕생하게 하는 의식입니다.
석가모니가 영취산에서 행한 설법회상인 영산회상을 재현한다는 상징적인 의미도 지니고 있습니다.
태고종 영산재보존회가 서울 봉원사를 중심으로 보존·전승하고 있으며, 1973년 국가무형유산으로 지정된 데 이어 2009년 유네스코 인류무형문화유산으로도 등재됐습니다.
이전까지는 봉원사에서 봉행해오다 보다 폭넓은 대중과 소통하기 위해 2022년부터 광화문광장으로 나왔습니다.
올해 영산재는 더 많은 이들과 함께 하기 위해 록 공연과도 결합됩니다.
영산재에 이어 오후 6시 30분부터 '극락도 락(rock)이다'라는 슬로건과 함께 '태고락 페스티벌'이 열립니다.
노브레인, 체리필터, 럼블피쉬, 크랙샷 등 록 밴드들이 무대에 오를 예정입니다.
(사진=연합뉴스)
댓글