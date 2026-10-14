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'극락도 락이다'…록과 만나는 유네스코 문화유산 태고종 영산재

홍순준 기자
작성 2026.10.14 15:43 조회수
2026 태고종 영산재 포스터 (사진=연합뉴스)

유네스코 인류무형문화유산이자 국가무형유산인 영산재가 오는 18일 서울 도심에서 열립니다.

한국불교태고종과 영산재보존회는 오는 일요일인 18일 서울 광화문광장 특설무대에서 5천여 명이 참석한 가운데 제5회 태고종 영산재를 봉행한다고 밝혔습니다.

영산재는 사람이 죽은 지 49일째 되는 날에 지내는 49재의 한 형태로, 영혼이 불교를 믿고 의지함으로써 극락왕생하게 하는 의식입니다.

석가모니가 영취산에서 행한 설법회상인 영산회상을 재현한다는 상징적인 의미도 지니고 있습니다.

태고종 영산재보존회가 서울 봉원사를 중심으로 보존·전승하고 있으며, 1973년 국가무형유산으로 지정된 데 이어 2009년 유네스코 인류무형문화유산으로도 등재됐습니다.

이전까지는 봉원사에서 봉행해오다 보다 폭넓은 대중과 소통하기 위해 2022년부터 광화문광장으로 나왔습니다.

올해 영산재는 더 많은 이들과 함께 하기 위해 록 공연과도 결합됩니다.
태고락 페스티벌 포스터 (사진=연합뉴스)

영산재에 이어 오후 6시 30분부터 '극락도 락(rock)이다'라는 슬로건과 함께 '태고락 페스티벌'이 열립니다.

노브레인, 체리필터, 럼블피쉬, 크랙샷 등 록 밴드들이 무대에 오를 예정입니다.

(사진=연합뉴스)
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