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[날씨] 서울 '9.3도' 올가을 최저 기온…경기·강원 비

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작성 2026.10.14 17:09 조회수
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북쪽에서 찬 공기가 내려와 쌀쌀해졌습니다.

오늘(14일) 아침 서울 기온 9.3도로 올가을 들어 가장 낮은 기온을 보였고요, 낮에도 20도 아래에 머물며 볼에 닿는 공기가 차가웠습니다.

내일 아침까지는 평년보다 기온이 낮겠고, 모레부터는 다시 예년 이맘때 기온을 회복할 전망입니다.

내일 늦은 오후부터 밤사이 경기 북부와 강원 북부 내륙에는 비 소식이 들어 있습니다.

양은 5mm 미만으로 적겠습니다.

그 밖의 전국 하늘 내일 맑게 드러나겠습니다.

자외선 지수 보통 수준, 대기질도 청정하겠는데요.

아침까지 내륙 곳곳에 서리가 내리거나 강원 산지는 물이 어는 곳도 있겠습니다.

내일 아침 기온은 서울 10도, 부산 12도 예상되고요, 낮 기온은 대구와 광주 23도까지 오르는 등 일교차가 크게 벌어지겠습니다.

일요일에는 또 한 차례 전국에 가을비가 내리겠고요, 다음 주 중반에는 다시 서울 기온이 한 자릿수까지 낮아질 전망입니다.

(임은진 기상캐스터)
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