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당국 "금융사 침해 사고 발생 총 16곳…약 10만 건 유출"

백운 기자
작성 2026.10.14 15:19 수정 2026.10.14 16:10 조회수
당국 "금융사 침해 사고 발생 총 16곳…약 10만 건 유출"
▲ 금융위원회

금융당국은 최근 인공지능(AI) 해킹 침해가 확인된 금융회사가 전체 업권을 통틀어 현재까지 총 16곳으로 파악됐다고 오늘(14일) 밝혔습니다.

금융위원회·금융감독원은 오늘 오후 정부서울청사에서 제2차 긴급상황대응 회의를 열고 금융권 AI 해킹 침해사고 점검 결과를 이같이 전했습니다.

당국에 따르면 신한은행 침해사고 전후로 사고 발생이 확인된 금융사는 은행·저축은행·상호금융·여전업·전금업·온투업·가상자산사업자 등 전체 업권에 걸쳐 총 16개사로 파악됐습니다.

성명, 연락처, 주민등록번호, 이메일 주소 등 현재까지 확인된 금융사 정보 유출 규모는 약 10만 건입니다.

당국은 "현재도 금융사들이 공유된 인터넷주소(IP) 등을 바탕으로 침해 발생 여부를 확인 중"이라며 "사고 발생 금융사 수는 이보다 더 확대될 수 있다"고 말했습니다.

다만 유출된 정보 중에 계좌번호·카드번호처럼 직접적으로 부정 결제에 활용될만한 우려가 있는 건은 확인되지 않았다고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
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