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임원 회의실에 몰래…"TV 뒤에 웬 휴지가?" 꺼냈더니

이현영 기자
작성 2026.10.14 16:09 수정 2026.10.14 16:25 조회수
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챗GPT 개발사인 오픈AI 임원 회의실에 불법 도청 장치를 설치한 사우디아라비아 국적 직원이 미국 연방 법원 재판에 넘겨졌습니다.

미국 법무부는 현지시간 13일, 오픈AI 샌프란시스코 본사 사무실에 불법 녹음 장치를 숨겨 도청하려 한 혐의로 체포된 35살 사우디 국적 엔지니어 압둘라흐만 알포잔이 연방법원에 출석했다고 밝혔습니다.

지난해 7월 엔지니어로 입사한 알포잔은 출입이나 회의 참여 권한이 없는 임원 회의실에 들어가, TV 뒷면 USB 포트에 휴지로 감싼 오디오 녹음 장치를 몰래 설치한 혐의를 받고 있습니다.

해당 회의실은 독점 연구와 신제품 계획, 정부와의 협력 방안 등 오픈AI의 핵심 기밀과 기술 전략이 논의되던 장소로, 지난달 30일 내부 직원에 의해 도청 장치가 발견됐습니다.

오픈AI는 휴지에 숨겨져 USB 포트에 꽂혀 있던 해당 장치가 지난달 28일쯤 설치됐고 내용이 암호화돼 있다는 사실도 확인했습니다.

미 수사당국은 건물 내 CCTV 분석을 통해 알포잔이 며칠에 걸쳐 임원 회의실 근처에 나타난 범행 동선을 확인했고 가방에서도 추가 녹음 장치를 발견해 지난 9일 그를 긴급 체포했습니다.

유죄가 확정될 경우 알포잔은 최대 5년의 징역형과 25만 달러의 벌금형에 처해질 수 있습니다.

미 법무부와 FBI, 국가정보국은 이번 사건을 국가 안보, 경제력과 직결된 기술 유출 시도로 규정하고, 민간 첨단 기술과 지적 재산을 보호하기 위한 방첩 수사를 강화하겠다고 밝혔습니다.

(취재 : 이현영, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)
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