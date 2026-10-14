"50억 원대 유착 추가 확인"…줄줄이 터지는 선관위 의혹

선거관리위원회 특별검사팀이 선관위의 50억 원대 입찰 비리 의혹을 추가 포착하고 전격 압수수색에 나섰습니다.



특검팀은 오늘(14일) 오전 8시부터 중앙선관위, 경기 김포시와 대구의 선거용품 관련 업체 등 5곳을 업무상 배임과 입찰 방해 등 혐의로

압수수색하고 있다고 밝혔습니다.



압수수색 현장에는 특검 포렌식수사관 6명과 경찰청 포렌식수사관 3명 등 30여 명이 투입됐습니다.



특검팀은 지난해 21대 대통령선거와 올해 지방선거 당시 50억 원 상당의 투표소 물품 세트 제작 사업에서 선관위가 특정 업체와 유착된 의혹을 포착했다고 밝혔습니다.



특검팀은 지난 6.3 지방선거 투표용지 부족 사태를 비롯해, 중앙선관위 전직 정당과장 출신인 A 씨가 운영하는 사전투표함 납품 업체의 입찰 방해와 담합 의혹 등 선관위를 둘러싼 여러 의혹들을 집중 수사해 왔습니다.



이번 압수수색 대상이 된 입찰 비리 의혹은 이와 별개로 특검팀이 수사 과정에서 자체적으로 인지한 사건인 것으로 파악됐습니다.



특검팀은 압수물을 분석해 수의계약 특혜, 업체 유착 등 선관위의 방만한 운영 의혹 전반을 살피고 관련자들의 책임 소재를 가릴 계획입니다.



(취재 : 박세원, 영상편집 : 이유진, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)